На Волині бібліотеки отримують незначну кількість книг





Про це інформує



"В інтернеті зараз важкувато знайти потрібні книги. Там, загалом, не є вся інформація і там немає людини, як тут, наприклад, яка би розбиралась в цих книгах і підказала, що треба дійсно читати. Основною метою цього закладу є навчання, освіта і, мабуть, це такі останні острівки, які в нас є в містах, бо інші заклади мають мету заробляння грошей, а тут все таки – освіта", - розповідає 29-річний Артем Сімонян.



В обласній наукової бібліотеці нині розподіляють літературу, яку отримали від Міністерства культури України. Як розповідає бібліотекарка Євгенія Мусійчук, ці книги їм привезли, відповідно до державної програми, яка діє уже 5 років. Її мета – поповнювати бібліотечний фонд країни.



"Ми одержали 18 892 – це на бібліотеки області. Це на багато менше, бо було дві програми. В минулому році 48 тисяч розподілили", – каже Євгенія Мусійчук.



Майже половина отриманої літератури — це дитячі книги, значна частина сучасних українських авторів, також видання науково-фантастичного жанру та переклади світової класики.



Директорка Ківерцівської районної бібліотеки сподівалась отримати більше книг волинських авторів, бо на них, каже, є попит:



"Навіть Володимира Лиса, нашого волинського письменника, хотіли би бачити більше, ми зовсім мало його отримали. Хвилює те, коли з двох бібліотек робиться одна, передаються бібліотеки, наприклад шкільним!"



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у процесі децентралізації скорочується кількість книгозбірень, а область цьогоріч отримала утричі менше літератури за державний кошт.Про це інформує ВРД НТСУ "В інтернеті зараз важкувато знайти потрібні книги. Там, загалом, не є вся інформація і там немає людини, як тут, наприклад, яка би розбиралась в цих книгах і підказала, що треба дійсно читати. Основною метою цього закладу є навчання, освіта і, мабуть, це такі останні острівки, які в нас є в містах, бо інші заклади мають мету заробляння грошей, а тут все таки – освіта", - розповідає 29-річнийВ обласній наукової бібліотеці нині розподіляють літературу, яку отримали від Міністерства культури України. Як розповідає бібліотекарка, ці книги їм привезли, відповідно до державної програми, яка діє уже 5 років. Її мета – поповнювати бібліотечний фонд країни."Ми одержали 18 892 – це на бібліотеки області. Це на багато менше, бо було дві програми. В минулому році 48 тисяч розподілили", – каже Євгенія Мусійчук.Майже половина отриманої літератури — це дитячі книги, значна частина сучасних українських авторів, також видання науково-фантастичного жанру та переклади світової класики.Директорка Ківерцівської районної бібліотеки сподівалась отримати більше книг волинських авторів, бо на них, каже, є попит:"Навіть Володимира Лиса, нашого волинського письменника, хотіли би бачити більше, ми зовсім мало його отримали. Хвилює те, коли з двох бібліотек робиться одна, передаються бібліотеки, наприклад шкільним!"

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