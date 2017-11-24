Українець у США організував кібераферу на півмільярда доларів

Святослав Бондаренко ще у 2010 році.



Про це повідомляє міністерство юстиції США, – пишуть



Група кіберзлочинців діяла під гаслом «In Fraud We Trust», тобто «Ми віримо в шахрайство».



Зловмисники створили розгалужену і добре організовану мережу, яка протизаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів, в тому числі ті, що надавали доступ до банківських та електронних рахунків.



«За час існування угруповання злочинці завдали своїми діями шкоди на понад $530 млн», – відзначили в міністерстві юстиції США.



Як вважають слідчі, члени угруповання намагалися отримати дані про 4,3 млн кредитних карт і банківських рахунків.



Зараз слідчі вважають причетними до злочинного угруповання в цілому 36 осіб. 13 членів кібербанди вже заарештували. Арешти проводилися у США, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Косово, Сербії та Албанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання Infraud, яке створив українецьще у 2010 році.Про це повідомляє міністерство юстиції США, – пишуть Факти ICTV Група кіберзлочинців діяла під гаслом «In Fraud We Trust», тобто «Ми віримо в шахрайство».Зловмисники створили розгалужену і добре організовану мережу, яка протизаконним шляхом отримувала особисті дані інтернет-користувачів, в тому числі ті, що надавали доступ до банківських та електронних рахунків.«За час існування угруповання злочинці завдали своїми діями шкоди на понад $530 млн», – відзначили в міністерстві юстиції США.Як вважають слідчі, члени угруповання намагалися отримати дані про 4,3 млн кредитних карт і банківських рахунків.Зараз слідчі вважають причетними до злочинного угруповання в цілому 36 осіб. 13 членів кібербанди вже заарештували. Арешти проводилися у США, Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Косово, Сербії та Албанії.

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