Спецоперація в луцькому «політесі»: обшукали домівку працівника





Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.



Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, під час засідання сесії Волинської обласної ради ректор вишу Петро Савчук



Натомість у кіберполіції Інформаційному агентству ВолиньPost



За інформацією прокуратури, під час обшуку виявили та вилучили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнингу криптовалюти й було встановлене в одному з приміщень навчального закладу.



За місцем проживання працівника також провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку.



Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність цього працівника до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж вишу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кіберполіція в рамках кримінального провадження обшукала помешкання працівника Луцького технічного університету.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, під час засідання сесії Волинської обласної ради ректор вишу повідомив , що в закладі відбуваються обшуки.Натомість у кіберполіції розповіли , що операція тривала в рамках відкритого кримінального провадження за рішенням суду. «Єдине, що я можу сказати, що зараз за фактом вчинення протиправних дій відкрите кримінальне провадження, у рамках якого проводяться слідчі дії», – повідомила прес-секретар департаменту кіберполіції Юлія Квітко.За інформацією прокуратури, під час обшуку виявили та вилучили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнингу криптовалюти й було встановлене в одному з приміщень навчального закладу.За місцем проживання працівника також провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку.Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність цього працівника до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж вишу.

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