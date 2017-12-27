Спецоперація в луцькому «політесі»: обшукали домівку працівника
Сьогодні, 16:26
Кіберполіція в рамках кримінального провадження обшукала помешкання працівника Луцького технічного університету.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, під час засідання сесії Волинської обласної ради ректор вишу Петро Савчук повідомив, що в закладі відбуваються обшуки.
Натомість у кіберполіції Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що операція тривала в рамках відкритого кримінального провадження за рішенням суду. «Єдине, що я можу сказати, що зараз за фактом вчинення протиправних дій відкрите кримінальне провадження, у рамках якого проводяться слідчі дії», – повідомила прес-секретар департаменту кіберполіції Юлія Квітко.
За інформацією прокуратури, під час обшуку виявили та вилучили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнингу криптовалюти й було встановлене в одному з приміщень навчального закладу.
За місцем проживання працівника також провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку.
Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність цього працівника до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж вишу.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, під час засідання сесії Волинської обласної ради ректор вишу Петро Савчук повідомив, що в закладі відбуваються обшуки.
Натомість у кіберполіції Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли, що операція тривала в рамках відкритого кримінального провадження за рішенням суду. «Єдине, що я можу сказати, що зараз за фактом вчинення протиправних дій відкрите кримінальне провадження, у рамках якого проводяться слідчі дії», – повідомила прес-секретар департаменту кіберполіції Юлія Квітко.
За інформацією прокуратури, під час обшуку виявили та вилучили комп’ютерну техніку, флеш-носії та інше обладнання, яке, ймовірно, використовувалося для майнингу криптовалюти й було встановлене в одному з приміщень навчального закладу.
За місцем проживання працівника також провели обшук, під час якого вилучили комп’ютерну техніку.
Триває досудове розслідування. Перевіряється причетність цього працівника до несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем та комп’ютерних мереж вишу.
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Коментарі 2
А майнити криптовалюту заборонено законом? Це називається потрібно показати, що ми працюємо! Нехай кіберполіція реальні злочини "розкриває"
намайнили? Стільки, скільки із свині шерсті?
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