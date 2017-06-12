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Гунчик заявив, що не голосував за бюджет

Гунчик заявив, що не голосував за бюджет
Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик заявив, що не голосував за ухвалення обласного бюджету на 2018 рік.

Про це йдеться у його відеокоментарі в Youtube.

«Звичайна процедура прийняття бюджету, яка була проведена бюджетною комісією. Голова адміністрації за бюджет не голосував. Я це скажу офіційно. Тому що коли ми говорили в минулому році, що нам треба добудовувати перинатальний центр,коли ми говорили, що нам треба розвивати ліцей через санаторій «Турія», а сьогодні я бачу, що з бюджету було знято 32 мільйони гривень і вони були розкидані депутатам як подачки для вирішення своїх питань в районах. Я вважаю, що такі речі треба було робити з коштів, які йшли з перехідних залишків. А бюджет сьогодні мав прийматися в чисто іншому руслі», - йдеться у заяві губернатора.

Нагадаємо, Волинь залишалася єдиною областю, яка до початку лютого жила без ухваленого річного бюджету.

Затвердили бюджет на 2018 рік депутати тільки під час позачергової сесії Волиньради 8 лютого.


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Теги: бюджет, Волинь
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Коментарі 1
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Шановні журналісти! Просто у YouTube коментарів голови ОДА бути не може! Ця інформація є на офіційному сайті ОДА, на сторінці у Facebook, а щоб воно туди потрапило треба спочатку залити на YouTube, ви ж знаєте всі ці технічні процедури :) То ж давайте посилання на офіційні джерела, а то виглядає так, що голова та і інші посадовці, лише у YouTube все коментують :)
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