Гунчик заявив, що не голосував за бюджет
Сьогодні, 08:21
Голова Волинської ОДА Володимир Гунчик заявив, що не голосував за ухвалення обласного бюджету на 2018 рік.
Про це йдеться у його відеокоментарі в Youtube.
«Звичайна процедура прийняття бюджету, яка була проведена бюджетною комісією. Голова адміністрації за бюджет не голосував. Я це скажу офіційно. Тому що коли ми говорили в минулому році, що нам треба добудовувати перинатальний центр,коли ми говорили, що нам треба розвивати ліцей через санаторій «Турія», а сьогодні я бачу, що з бюджету було знято 32 мільйони гривень і вони були розкидані депутатам як подачки для вирішення своїх питань в районах. Я вважаю, що такі речі треба було робити з коштів, які йшли з перехідних залишків. А бюджет сьогодні мав прийматися в чисто іншому руслі», - йдеться у заяві губернатора.
Нагадаємо, Волинь залишалася єдиною областю, яка до початку лютого жила без ухваленого річного бюджету.
Затвердили бюджет на 2018 рік депутати тільки під час позачергової сесії Волиньради 8 лютого.
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Про це йдеться у його відеокоментарі в Youtube.
«Звичайна процедура прийняття бюджету, яка була проведена бюджетною комісією. Голова адміністрації за бюджет не голосував. Я це скажу офіційно. Тому що коли ми говорили в минулому році, що нам треба добудовувати перинатальний центр,коли ми говорили, що нам треба розвивати ліцей через санаторій «Турія», а сьогодні я бачу, що з бюджету було знято 32 мільйони гривень і вони були розкидані депутатам як подачки для вирішення своїх питань в районах. Я вважаю, що такі речі треба було робити з коштів, які йшли з перехідних залишків. А бюджет сьогодні мав прийматися в чисто іншому руслі», - йдеться у заяві губернатора.
Нагадаємо, Волинь залишалася єдиною областю, яка до початку лютого жила без ухваленого річного бюджету.
Затвердили бюджет на 2018 рік депутати тільки під час позачергової сесії Волиньради 8 лютого.
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Коментарі 1
Шановні журналісти! Просто у YouTube коментарів голови ОДА бути не може! Ця інформація є на офіційному сайті ОДА, на сторінці у Facebook, а щоб воно туди потрапило треба спочатку залити на YouTube, ви ж знаєте всі ці технічні процедури :) То ж давайте посилання на офіційні джерела, а то виглядає так, що голова та і інші посадовці, лише у YouTube все коментують :)
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