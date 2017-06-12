Гунчик заявив, що не голосував за бюджет

Голова Волинської ОДАзаявив, що не голосував за ухвалення обласного бюджету на 2018 рік.Про це йдеться у його відеокоментарі в Youtube.«Звичайна процедура прийняття бюджету, яка була проведена бюджетною комісією. Голова адміністрації за бюджет не голосував. Я це скажу офіційно. Тому що коли ми говорили в минулому році, що нам треба добудовувати перинатальний центр,коли ми говорили, що нам треба розвивати ліцей через санаторій «Турія», а сьогодні я бачу, що з бюджету було знято 32 мільйони гривень і вони були розкидані депутатам як подачки для вирішення своїх питань в районах. Я вважаю, що такі речі треба було робити з коштів, які йшли з перехідних залишків. А бюджет сьогодні мав прийматися в чисто іншому руслі», - йдеться у заяві губернатора.Нагадаємо, Волинь залишалася єдиною областю, яка до початку лютого жила без ухваленого річного бюджету.Затвердили бюджет на 2018 рік депутати тільки під час позачергової сесії Волиньради 8 лютого.