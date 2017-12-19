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В ОДА пояснили, чому не чистять сніг на дорогах

В ОДА пояснили, чому не чистять сніг на дорогах
Очільник Департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка розповів, чому на Волині не чистять дороги.

Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

За його словами, така ситуація склалася з вини обласної ради. «Дороги не чистим і не посипаєм. Бо облрада не розподілила субвенцію держбюджету на департамент інфраструктури», – пише Мирка.

«Всі питання до облради. В мене нема від облради документа, щоб я міг проводити роботи», – додає він в коментарях.

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Теги: негода, сніг, Волинська ОДА, Іван Мирка
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