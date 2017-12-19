В ОДА пояснили, чому не чистять сніг на дорогах
Сьогодні, 09:11
Очільник Департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка розповів, чому на Волині не чистять дороги.
Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.
За його словами, така ситуація склалася з вини обласної ради. «Дороги не чистим і не посипаєм. Бо облрада не розподілила субвенцію держбюджету на департамент інфраструктури», – пише Мирка.
«Всі питання до облради. В мене нема від облради документа, щоб я міг проводити роботи», – додає він в коментарях.
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Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.
За його словами, така ситуація склалася з вини обласної ради. «Дороги не чистим і не посипаєм. Бо облрада не розподілила субвенцію держбюджету на департамент інфраструктури», – пише Мирка.
«Всі питання до облради. В мене нема від облради документа, щоб я міг проводити роботи», – додає він в коментарях.
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Коментарі 1
Уроди майданнi...
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