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Патрульні похвалилися ковельським «уловом»

Патрульні похвалилися ковельським «уловом»
Патрульні поліцейські за перший тиждень роботи в Ковелі оформили адмінматеріалів на майже 130 тисяч гривень.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волині.

Минув рівно тиждень, відколи у Ковелі на Волині запрацювала патрульна поліція. Всього лише за ці перші 7 днів поліцейські винесли 247 постанов на суму понад 50 тисяч гривень. Більшість з них – за порушення правил користування ременями безпеки та використання засобів зв'язку за кермом (штраф з це – 425 гривень).

Ще 38 адміністративних матеріалів оформлено в сфері охорони публічної безпеки. З них 19 – за розпивання алкоголю в громадських місцях, 6 – за дрібне хуліганство, 5 – за порушення вимог пожежної безпеки.

Окрім того, 5 протоколів складено за вчинення дорожньо-транспортних пригод, 7 – за керування транспортними засобами в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, 2 – за залишення місця автопригоди. Загалом, до суду спрямовано 15 протоколів на загальну суму майже 75 тисяч гривень.

Протягом тижня керівник відділу Тарас Михалко провів ряд зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування та інших правоохоронни органів, налагоджено ефективну співпрацю, яка, ми впевнені, дасть хороші результати зовсім скоро. Цього тижня розпочинаються зустрічі з представниками сфер освіти, культури, громадських організацій – для тісної взаємодії, втілення заходів щодо профілактики правопорушень, зокрема серед молоді, роботи з дітьми у навчальних закладах.

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Теги: патрульні, поліція
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