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Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі

Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі
Вихованці шацького спортивного клубу «Торнадо» повернулись із перемогою з міжнародних змагань, що відбулися у польському місті Краків.

Змагались юні спортсмени 10-11 лютого, - пише на своїй сторінці у мережі Facebook Наталія Самолюк.

«Шацьк СК Торнадо перемога в Кракові! З трьох учасників нашої невеличкої команди-три медалі!!!», - йдеться у повідомленні.


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Теги: спорт, дзюдо, СК Шацьк, змагання
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