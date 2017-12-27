Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі





Змагались юні спортсмени 10-11 лютого, - пише на своїй сторінці у мережі Facebook



«Шацьк СК Торнадо перемога в Кракові! З трьох учасників нашої невеличкої команди-три медалі!!!», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці шацького спортивного клубу «Торнадо» повернулись із перемогою з міжнародних змагань, що відбулися у польському місті Краків.Змагались юні спортсмени 10-11 лютого, - пише на своїй сторінці у мережі Facebook Наталія Самолюк. «Шацьк СК Торнадо перемога в Кракові! З трьох учасників нашої невеличкої команди-три медалі!!!», - йдеться у повідомленні.

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