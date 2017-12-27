Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі
Сьогодні, 12:23
Вихованці шацького спортивного клубу «Торнадо» повернулись із перемогою з міжнародних змагань, що відбулися у польському місті Краків.
Змагались юні спортсмени 10-11 лютого, - пише на своїй сторінці у мережі Facebook Наталія Самолюк.
«Шацьк СК Торнадо перемога в Кракові! З трьох учасників нашої невеличкої команди-три медалі!!!», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагались юні спортсмени 10-11 лютого, - пише на своїй сторінці у мережі Facebook Наталія Самолюк.
«Шацьк СК Торнадо перемога в Кракові! З трьох учасників нашої невеличкої команди-три медалі!!!», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
Сьогодні, 12:31
У місті на Волині водій розтрощив огорожу кладовища і втік
Сьогодні, 12:29
Шацькі дзюдоїсти здобули перемогу у Польщі
Сьогодні, 12:23
Патрульний мав право застосувати зброю для самозахисту, – юрист
Сьогодні, 12:18
Розповіли, чи продовжуватимуть карантин у школах Луцька
Сьогодні, 12:02