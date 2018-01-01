Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого





Володимир-Волинський район



1.10:00 – 12:00

ТзОВ „П”стидні”, бригада в с. Тростянка, сервісна зона с. Тростянка с. Тростянка

2.09:00 – 17:00

с. Огнівка, вул Жовтнева №9А-12, 2-8

вул. Зелена №17-21, 24-28

вул. Лісова



Іваничівський район



1.9:00-17:00

смт. Іваничі по вул. Підцерква, вул. Ювілейна

2.9:30-17:00

с. Космівка



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 17:00

м.Камінь – Каширський, пров. Воля

2.10:00 – 16:00

с.Хотешів , вул.Глинянка



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

с.Небіжка

Відділ освіти

ФОП Козицька Руслана Володимирівна КТП-11 с.Небіжка

вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-28

2.8:30-16:30

с.Озерце

ФОП Бандура Микола Ананійович

ПрАТ "Київстар " КТП-13 с.Озерце

вул.Жовтнева,буд.55-79(непарні),



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

магазин ФОП Пархомук с. Куснище с.Куснище вул.Дружби, Л.Українки, Матеюка

2.9:00 – 17:00

смт.Шацьк вул.Л.Українки



3.9:00 – 17:00

райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності



Любешівський район



110:00- 15:00

Магазин, пожежне депо, столярний цех, холодильник «Ковельмолоко» с. Деревок вул.Поліщука

212:00-17:00

с.В’язівне вул.Мазуровий Гай



Маневицький район



1.10:00-17:00

ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин). с. Куликовичі

2.10:00-17:00

с. Троянівка



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

ЦМЛ, хірургічний корпус, АТС-Укртелеком м.Нововолинськ



Рожищенський район



1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2.9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.

м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.



3.9:00-17:00

с.Романів

4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск, млин, зернотік. с.Кобче

с.Оленівка вул.Миру.

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6. ПЛ-0,4 кВ від

КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.

7. ПЛ-0,4 кВ від

КТП-428 9:00-17:00 смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище вул.І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, пров.Будівельний.



Старовижівський район



1.10:00-17:00

с. Глухи вул. Денисова, Зелена.



Турійський район



1.10:00-16:30

Пункт прийому молока с.Перевали

2.10:00-17:00

ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів

3.10:00-16:30

ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.10:00 – 12:00ТзОВ „П”стидні”, бригада в с. Тростянка, сервісна зона с. Тростянка с. Тростянка2.09:00 – 17:00с. Огнівка, вул Жовтнева №9А-12, 2-8вул. Зелена №17-21, 24-28вул. Лісова1.9:00-17:00смт. Іваничі по вул. Підцерква, вул. Ювілейна2.9:30-17:00с. Космівка1.09:30 – 17:00м.Камінь – Каширський, пров. Воля2.10:00 – 16:00с.Хотешів , вул.Глинянка1.8:30-16:30с.НебіжкаВідділ освітиФОП Козицька Руслана Володимирівна КТП-11 с.Небіжкавул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-282.8:30-16:30с.ОзерцеФОП Бандура Микола АнанійовичПрАТ "Київстар " КТП-13 с.Озерцевул.Жовтнева,буд.55-79(непарні),1.9:00 – 17:00магазин ФОП Пархомук с. Куснище с.Куснище вул.Дружби, Л.Українки, Матеюка2.9:00 – 17:00смт.Шацьк вул.Л.Українки3.9:00 – 17:00райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності110:00- 15:00Магазин, пожежне депо, столярний цех, холодильник «Ковельмолоко» с. Деревок вул.Поліщука212:00-17:00с.В’язівне вул.Мазуровий Гай1.10:00-17:00ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин). с. Куликовичі2.10:00-17:00с. Троянівка1.09:00-17:00ЦМЛ, хірургічний корпус, АТС-Укртелеком м.Нововолинськ1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск, млин, зернотік. с.Кобчес.Оленівка вул.Миру.6. ПЛ-0,4 кВ відКТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.7. ПЛ-0,4 кВ відКТП-428 9:00-17:00 смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище вул.І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, пров.Будівельний.1.10:00-17:00с. Глухи вул. Денисова, Зелена.1.10:00-16:30Пункт прийому молока с.Перевали2.10:00-17:00ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів3.10:00-16:30ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать

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