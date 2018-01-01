Де на Волині та у Луцьку не буде світла 14 лютого
13 лютий, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.10:00 – 12:00
ТзОВ „П”стидні”, бригада в с. Тростянка, сервісна зона с. Тростянка с. Тростянка
2.09:00 – 17:00
с. Огнівка, вул Жовтнева №9А-12, 2-8
вул. Зелена №17-21, 24-28
вул. Лісова
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт. Іваничі по вул. Підцерква, вул. Ювілейна
2.9:30-17:00
с. Космівка
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, пров. Воля
2.10:00 – 16:00
с.Хотешів , вул.Глинянка
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Небіжка
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-28
2.8:30-16:30
с.Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар " КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева,буд.55-79(непарні),
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
магазин ФОП Пархомук с. Куснище с.Куснище вул.Дружби, Л.Українки, Матеюка
2.9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.Л.Українки
3.9:00 – 17:00
райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності
Любешівський район
110:00- 15:00
Магазин, пожежне депо, столярний цех, холодильник «Ковельмолоко» с. Деревок вул.Поліщука
212:00-17:00
с.В’язівне вул.Мазуровий Гай
Маневицький район
1.10:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин). с. Куликовичі
2.10:00-17:00
с. Троянівка
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус, АТС-Укртелеком м.Нововолинськ
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск, млин, зернотік. с.Кобче
с.Оленівка вул.Миру.
.
6. ПЛ-0,4 кВ від
КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.
7. ПЛ-0,4 кВ від
КТП-428 9:00-17:00 смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище вул.І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, пров.Будівельний.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Глухи вул. Денисова, Зелена.
Турійський район
1.10:00-16:30
Пункт прийому молока с.Перевали
2.10:00-17:00
ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів
3.10:00-16:30
ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
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Володимир-Волинський район
1.10:00 – 12:00
ТзОВ „П”стидні”, бригада в с. Тростянка, сервісна зона с. Тростянка с. Тростянка
2.09:00 – 17:00
с. Огнівка, вул Жовтнева №9А-12, 2-8
вул. Зелена №17-21, 24-28
вул. Лісова
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт. Іваничі по вул. Підцерква, вул. Ювілейна
2.9:30-17:00
с. Космівка
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 17:00
м.Камінь – Каширський, пров. Воля
2.10:00 – 16:00
с.Хотешів , вул.Глинянка
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Небіжка
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна КТП-11 с.Небіжка
вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-28
2.8:30-16:30
с.Озерце
ФОП Бандура Микола Ананійович
ПрАТ "Київстар " КТП-13 с.Озерце
вул.Жовтнева,буд.55-79(непарні),
Любомльський та Шацький райони
1.9:00 – 17:00
магазин ФОП Пархомук с. Куснище с.Куснище вул.Дружби, Л.Українки, Матеюка
2.9:00 – 17:00
смт.Шацьк вул.Л.Українки
3.9:00 – 17:00
райвійськомат м.Любомль м.Любомль вул.Незалежності
Любешівський район
110:00- 15:00
Магазин, пожежне депо, столярний цех, холодильник «Ковельмолоко» с. Деревок вул.Поліщука
212:00-17:00
с.В’язівне вул.Мазуровий Гай
Маневицький район
1.10:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин). с. Куликовичі
2.10:00-17:00
с. Троянівка
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус, АТС-Укртелеком м.Нововолинськ
Рожищенський район
1.9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00 с.Топільне кіоск с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск, млин, зернотік. с.Кобче
с.Оленівка вул.Миру.
.
6. ПЛ-0,4 кВ від
КТП-174 9:00-17:00 с.Підгірне ДКУ, столярний цех. с.Підгірне.
7. ПЛ-0,4 кВ від
КТП-428 9:00-17:00 смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище вул.І.Франка, Мазепи, Тичини, Незалежності, Молодіжна, Шевченка, пров.Будівельний.
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с. Глухи вул. Денисова, Зелена.
Турійський район
1.10:00-16:30
Пункт прийому молока с.Перевали
2.10:00-17:00
ФГ « Аміла» - ферма, КЗС, Туличівська с/р - клуб с.Радовичі вул. Кінцева, Механізаторів
3.10:00-16:30
ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
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Коментарі 1
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