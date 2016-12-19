Луцькі прикордонники затримали чоловіка, який мав зброю без документів



які здійснювали незаконне полювання.



Так, прикордонники Луцького загону під час патрулювання виявили одного чоловіка, який покинув рушницю та втік. Рушницю та 2 набої до неї вилучено співробітниками Нацполіції. Проводяться заходи по встановленню власника зброї, - інформує



А прикордонний наряд відділу «Березове» цього ж загону неподалік кордону з Білоруссю, у напрямку населеного пункту Кам’яне, затримали громадянина України із мисливською рушницею «ІЖ 58МА» без документів.



На особу складено протокол за ст. 191 КУпАП «Порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів», справу буде скеровано до суду. Рушницю вилучено з подальшою передачею співробітнику Нацполіції в Рівненській області.



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