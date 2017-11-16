У луцькому «політесі» обрали кращого юного математика-прикладника

У стінах Луцького національного технічного університету відбувся ІІ етап конкурсу «Юний математик-прикладник».Другий етап конкурсу відбувся 17 лютого, повідомляє прес-служба вишу.Так, кафедра технічної механіки факультету будівництва та дизайну Луцького НТУ разом з Волинським ліцеєм-інтернатом Волинської обласної ради організували для кращих учнів старших класів конкурс «Юний математик-прикладник».Конкурс складався з двох етапів. Перший відбувся днями раніше в ліцеї-інтернаті, де серед 20 кращих учнів відібрали 4-х: Марту Ковальчук (11-А клас), Михайла Ковальчука (11-А клас), Максима Пирпилю (11-А клас) та Дмитра Пальонку (11-А клас).Другий етап провели сьогодні, 17 лютого. Складався він з двох частин – лекції про сучасні проблеми обчислювальних наук, прикладної математики і знання з цього предмету, які вивчають студенти ЛНТУ, та, зокрема, завдань, за результатами яких обрали переможця конкурсу.Завідувач кафедри технічної механіки, наймолодший доктор фізико-математичних наук в Україні Ярослав Пастернак розповів, чому саме освітяни Луцького НТУ співпрацюють з Волинським ліцеєм-інтернатом Волинської обласної ради: «Учні ліцею мають дуже високий рівень підготовки та знань, конкурс це вкотре підтвердив. Усі справилися з завданнями, які, до слова, були нестандартні, так би мовити з хитринкою. Для Волині та нашого вишу актуально, аби ці діти не їхали навчатися до Києва чи закордон, а навчалися у нас. Адже у нашому ВНЗ дійсно достойний рівень підготовки!».Відтак, кращим «юним математиком-прикладником» стала. По закінченню дійства учні отримали сертифікати переможців заключного другого етапу та подарунки.Опісля урочистої частини заходу учні ліцею ділилися позитивними емоціями та враженнями. Юні математики зауважили, що обираючи виш для навчання, першою чергою розглядатимуть Луцький НТУ.