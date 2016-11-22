Назвали переможців 2-го півфіналу відбору на «Євробачення» від України





Вони показали максимальні сумарні результати за підсумками глядацького голосування і оцінок журі, - повідомляє



Колектив Kadnay отримав від журі 7 балів і 8 - від глядачів, в результаті набравши 15 балів. Tayanna виграла голосування журі та отримала 7 балів від глядачів, її підсумок - 16 балів. Melovin за голосуванням журі отримав оцінку 8, а у глядачів набрав найвищий бал і в результаті отримав 17 балів.



У фіналі музиканти зустрінуться з переможцями першої частини нацвідбору співаком Laud, і групами The Erised і VILNA. Обирати представника на «Євробаченні-2018» Україна буде в суботу, 24 лютого.



Нагадаємо, в цьому році «Євробачення» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу відбудуться 8 та 10 травня, фінал – 12 травня. Країна буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У другому півфіналі національного відбору на «Євробачення-2018» перемогли дует Kadnay, співачка Тауаnnа та виконавець Melovin.Вони показали максимальні сумарні результати за підсумками глядацького голосування і оцінок журі, - повідомляє 112 канал Колектив Kadnay отримав від журі 7 балів і 8 - від глядачів, в результаті набравши 15 балів. Tayanna виграла голосування журі та отримала 7 балів від глядачів, її підсумок - 16 балів. Melovin за голосуванням журі отримав оцінку 8, а у глядачів набрав найвищий бал і в результаті отримав 17 балів.У фіналі музиканти зустрінуться з переможцями першої частини нацвідбору співаком Laud, і групами The Erised і VILNA. Обирати представника на «Євробаченні-2018» Україна буде в суботу, 24 лютого.Нагадаємо, в цьому році «Євробачення» пройде в столиці Португалії – Лісабоні. Півфінали конкурсу відбудуться 8 та 10 травня, фінал – 12 травня. Країна буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві.

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