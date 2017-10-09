У Луцьку відкрилася «натівська» виставка

У Луцьку відбулось відкриття виставки «Формула безпеки Україні-НАТО» у обласній бібліотеці імені Олени Пчілки.Дійство відбулося в понеділок, 19 лютого у обласній бібліотеці імені Олени Пчілки.Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїу вступному слові наголошував на важливості інформаційної безпеки.«…надзвичайно важливо, особливо в інформаційному просторі, дбати про свою безпеку. Адже сьогодні Україна отримує багато певних ударів в так званій війні, саме в інформаційному просторі. Приємно бачити сьогодні тут присутніми нашу молодь та всіх активних учасників для того, щоб спільно ми подбали про сьогоднішню безпеку та про наше майбутнє. Бажаю, щоб це відкриття справдило ваші очікування», - зауважив він.Опісля директор центру інформації та документації НАТО в Україніподякувала організаторам за допомогу.«Ця виставка була підготовлена минулого року у липні на відзначення та вшанування 20-ти річного ювілею підписання хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. У цій виставці представлена наша співпраця з Україною. Також ви зможете ознайомитись з історією нашої організації», - зазначила вона.Представник міністерства інформаційної політики Українирозповів, що з часу свого створення, 1949 року НАТО проявило себе як та сама «формула безпеки», яка є єдиною для України на сьогоднішній момент.«Жодна країна світу не може самотужки забезпечити свою безпеку. Це і є саме та формула, яка об’єднує найбільш розвинені країни та є найбільш прийнятною для України. Я сподіваюсь, що ви зацікавитесь інформацією завдяки цій виставці та в майбутньому також долучитесь до цієї роботи, яку ми проводимо», - сказав Олександр Макобрій.Взяв участь у відкритті виставки і секретар Луцької міської радиЦя виставка діятиме у бібліотеці імені Олени Пчілки до кінця лютого.