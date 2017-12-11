Українців попереджають про можливий спалах дифтерії





Про це сьогодні, 20 лютого, на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише



"Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, і ми закликаємо всіх вакцинуватися", - заявив Ляшко.



За його словами, вакцинуватися потрібно не тільки дітям, а й дорослим після 16 років - один раз в десять років. При цьому щеплення від дифтерії (і водночас від правця) проводиться безкоштовно.



Ляшко уточнив, що в Україні на сьогоднішній день в наявності близько 6 млн доз вакцини.



"На сьогодні у нас є інформація про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка, 1969 року народження, яка перебуває в міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Зараз у неї є два негативних результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням", - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні є велика ймовірність спалаху дифтерії. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців вакцинуватися.Про це сьогодні, 20 лютого, на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, пише LIGA.net "Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, і ми закликаємо всіх вакцинуватися", - заявив Ляшко.За його словами, вакцинуватися потрібно не тільки дітям, а й дорослим після 16 років - один раз в десять років. При цьому щеплення від дифтерії (і водночас від правця) проводиться безкоштовно.Ляшко уточнив, що в Україні на сьогоднішній день в наявності близько 6 млн доз вакцини."На сьогодні у нас є інформація про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка, 1969 року народження, яка перебуває в міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Зараз у неї є два негативних результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням", - повідомив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію