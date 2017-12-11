Українців попереджають про можливий спалах дифтерії
Сьогодні, 15:50
В Україні є велика ймовірність спалаху дифтерії. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців вакцинуватися.
Про це сьогодні, 20 лютого, на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише LIGA.net.
"Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, і ми закликаємо всіх вакцинуватися", - заявив Ляшко.
За його словами, вакцинуватися потрібно не тільки дітям, а й дорослим після 16 років - один раз в десять років. При цьому щеплення від дифтерії (і водночас від правця) проводиться безкоштовно.
Ляшко уточнив, що в Україні на сьогоднішній день в наявності близько 6 млн доз вакцини.
"На сьогодні у нас є інформація про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка, 1969 року народження, яка перебуває в міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Зараз у неї є два негативних результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням", - повідомив він.
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Про це сьогодні, 20 лютого, на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише LIGA.net.
"Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, і ми закликаємо всіх вакцинуватися", - заявив Ляшко.
За його словами, вакцинуватися потрібно не тільки дітям, а й дорослим після 16 років - один раз в десять років. При цьому щеплення від дифтерії (і водночас від правця) проводиться безкоштовно.
Ляшко уточнив, що в Україні на сьогоднішній день в наявності близько 6 млн доз вакцини.
"На сьогодні у нас є інформація про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка, 1969 року народження, яка перебуває в міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Зараз у неї є два негативних результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням", - повідомив він.
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Коментарі 1
А можливо буде атомна війна, що робити?Тоже треба вакцинуватися від цезію.Одна людина на десятки тисяч і вже все.Так хочеться відмити бабло, ой як хочеться, а тут раби не ведуться.
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