вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попереджають про можливий спалах дифтерії

Українців попереджають про можливий спалах дифтерії
В Україні є велика ймовірність спалаху дифтерії. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я закликає українців вакцинуватися.

Про це сьогодні, 20 лютого, на брифінгу повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише LIGA.net.

"Велика ймовірність того, що в Україні може виникнути спалах дифтерії, і ми закликаємо всіх вакцинуватися", - заявив Ляшко.

За його словами, вакцинуватися потрібно не тільки дітям, а й дорослим після 16 років - один раз в десять років. При цьому щеплення від дифтерії (і водночас від правця) проводиться безкоштовно.

Ляшко уточнив, що в Україні на сьогоднішній день в наявності близько 6 млн доз вакцини.

"На сьогодні у нас є інформація про підозру дифтерії в Івано-Франківській області. Це жінка, 1969 року народження, яка перебуває в міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Зараз у неї є два негативних результати бактеріологічного дослідження на дифтерію, але діагноз продовжує залишатися під питанням", - повідомив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дифтерія, вакцинація, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А можливо буде атомна війна, що робити?Тоже треба вакцинуватися від цезію.Одна людина на десятки тисяч і вже все.Так хочеться відмити бабло, ой як хочеться, а тут раби не ведуться.
Відповісти
Вибір редактора
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
«Бути у неволі не характерно для українців». У Луцьку вшанували Героїв Майдану. ФОТО
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин на Закарпатті обмінював фальшиві франки
Сьогодні, 16:03
На волинських підприємствах загинуло четверо людей
Сьогодні, 15:55
Українців попереджають про можливий спалах дифтерії
Сьогодні, 15:50
У луцькому кінотеатрі - шалені знижки на попкорн
Сьогодні, 15:45
На Волині багато маршрутів залишаються без перевізників через погані дороги
Сьогодні, 15:40
Схожі новини
В Україні – перший випадок дифтерії В Україні – перший випадок дифтерії
31 січень, 09:36
Лучани не хочуть вакцинуватися від дифтерії Лучани не хочуть вакцинуватися від дифтерії
30 січень, 10:03
Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей Головний педіатр Луцька пояснила, чому необхідні щеплення дітей
23 січень, 15:37
В Україні змінили норми харчування В Україні змінили норми харчування
11 грудень, 2017, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
6 підстав придбати автозапчастини у «ЕЛІТ-Україна» в Луцьку!*
Сьогодні, 14:52
 1
«Caramel Residence» в Луцьку: житловий комплекс, який руйнує стереотипи*
Сьогодні, 11:10
 1
У Ківерцях оригінально провчили містян, які розкидали сміття
19 лютий, 07:41
 1
Засудили волинянина, який викрав з автівок і квартир майна на 177 тисяч
Сьогодні, 17:52
 0
Луцькі муніципали готові витратити 1,7 мільйона на демонтаж
Сьогодні, 17:52
 0
Медіа
відео
1/8