Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 лютого





У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир- Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -6…- 3

градусів, удень – -3…- 1. Вітер північний, східний і північно-східний,1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з

проясненнями, місцями – сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир- Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -6…- 3градусів, удень – -3…- 1. Вітер північний, східний і північно-східний,1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода зпроясненнями, місцями – сніг.

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