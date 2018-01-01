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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 лютого
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир- Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -6…- 3
градусів, удень – -3…- 1. Вітер північний, східний і північно-східний,1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з
проясненнями, місцями – сніг.

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Теги: погода, Волинь
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