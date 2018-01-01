Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 22 лютого
Сьогодні, 17:33
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир- Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -6…- 3
градусів, удень – -3…- 1. Вітер північний, східний і північно-східний,1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з
проясненнями, місцями – сніг.
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У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі буде сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. У Ковелі, Володимир- Волинському – без опадів. Температура повітря вночі до -6…- 3
градусів, удень – -3…- 1. Вітер північний, східний і північно-східний,1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з
проясненнями, місцями – сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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