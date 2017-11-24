Волиняни можуть купити будинок у кредит на вигідних умовах*

Можливості програми «Житло в кредит» від «ПриватБанку» розширилися. Відтепер клієнти можуть оформити іпотеку не тільки на квартири, але й на приватні будинки та садиби.Про це повідомляє прес-служба установи.Кредит можна взяти на термін до 20 років. Відсоткова ставка фіксована: 17,9 % річних на житло на первинному ринку, 19,9 % річних - на вторинному ринку. Перший внесок становить від 35 % вартості помешкання.«ПриватБанк» завжди йде на зустріч клієнтам. Тепер ми кредитуємо приватні садиби - на вигідних та прозорих умовах, із фіксованою відсотковою ставкою та можливістю дострокового погашення. Фахівці банку оперативно допоможуть із оформленням усіх необхідних документів, тому процес купівлі житла буде швидким і комфортним”, - розповів керівник напрямку «Споживче кредитування»За роз’ясненнями та консультаціями з приводу кредитування житла можна звертатися до будь-якого відділення «ПриватБанку» на Волині.