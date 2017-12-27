Волинського депутата покарали через декларацію





Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.



Ківерцівським районним судом Волинської області до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнули депутата Жорнищенської сільської ради.



Обраниця громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", без поважних причин несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.



Депутата сільради визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутата Жорнищенської сільради покарали заправопорушення, пов’язане з корупцією.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Ківерцівським районним судом Волинської області до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнули депутата Жорнищенської сільської ради.Обраниця громади, всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції", без поважних причин несвоєчасно подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.Депутата сільради визнано винною у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію