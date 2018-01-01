На карантин закрили ще одну школу на Волині
Сьогодні, 03:14
Загальноосвітню школу в селищі міського типу Луків у Турійському районі закривають на карантин.
Про це повідомляє Район. Турійськ.
Із 1 по 4 березня у Луківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів призупиняють навчання.
Карантин запровадили у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.
Нагадаємо, на Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.
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Про це повідомляє Район. Турійськ.
Із 1 по 4 березня у Луківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів призупиняють навчання.
Карантин запровадили у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.
Нагадаємо, на Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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