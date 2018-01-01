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На карантин закрили ще одну школу на Волині

На карантин закрили ще одну школу на Волині
Загальноосвітню школу в селищі міського типу Луків у Турійському районі закривають на карантин.

Про це повідомляє Район. Турійськ.

Із 1 по 4 березня у Луківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів призупиняють навчання.

Карантин запровадили у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.

Нагадаємо, на Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.

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Теги: карантин, Волинь, грип
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