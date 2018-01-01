На карантин закрили ще одну школу на Волині





Про це повідомляє



Із 1 по 4 березня у Луківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів призупиняють навчання.



Карантин запровадили у зв'язку із зростанням захворюваності на ГРВІ та грип.



Нагадаємо, на Волині навчання через захворюваність учнів на грип на ГРВІ припинене у понад ста школах.



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