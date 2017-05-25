Село під Луцьком залишилося без світла
01 березень, 22:19
У селі Лаврів Луцького району невідомі злили трансформаторну оливу з трансформатора.
В результаті він вийшов з ладу, - повідомляє Район. Луцьк.
Частина населеного пункту залишилась без напруги.
На місці працювали енергетики і поліція.
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В результаті він вийшов з ладу, - повідомляє Район. Луцьк.
Частина населеного пункту залишилась без напруги.
На місці працювали енергетики і поліція.
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