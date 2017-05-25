Село під Луцьком залишилося без світла





В результаті він вийшов з ладу, - повідомляє



Частина населеного пункту залишилась без напруги.



На місці працювали енергетики і поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лаврів Луцького району невідомі злили трансформаторну оливу з трансформатора.В результаті він вийшов з ладу, - повідомляє Район. Луцьк Частина населеного пункту залишилась без напруги.На місці працювали енергетики і поліція.

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