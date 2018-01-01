Патрульні завітали на тренінг для молоді в Луцьку

У Луцьку студенти, громадські активісти, бібліотекарі та патрульні поліцейські аналізували та обговорювали, якою є і якою повинна бути молодіжна політика.Про це йшлося під час Базового тренінгу програми «Молодіжний працівник» у Волинській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, - повідомили у «Молодіжній платформі».Основна тема тренінгу стосувалася молодіжної політики, включаючи європейський підхід до молодіжної політики та її компетенції, молодіжної роботи в громаді, а ще міжсекторальної співпраці тощо. Учасникам коротко та конструктивно давали теоретичний матеріал та інтерактивні практичні вправи. Усі присутні презентували свій вже напрацьований досвід і дискутували.Одним із важливих завдань, яке ставить перед собою програма «Молодіжний працівник» є подолання стереотипів та результатна розмова між державними та громадськими інституціями. Тому учасники відбиралися за формулою 50/50 – представники держустанов і громадські активісти. Відтепер, попрацювавши в команді на тренінгу, вони зможуть продовжити співпрацю у власній щоденній роботі.До речі, за всю історію програми саме в Луцьку вперше участь в тренінгу взяли представники патрульної поліції, адже вони щодня співпрацюють із молоддю.«Під час тренінгу я отримала багато нових знань щодо роботи з молоддю. Отримала нові знайомства з людьми, які ділились своїм досвідом, і тому виникало дуже багато нових ідей щодо роботи з молоддю. Мені було дуже корисно дізнатися про планування саме молодіжних заходів. А ще потрібно передавати оцю важливість структурної співпраці», - поділилася враженнями від події інспектор із зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції Волинської областіНатомість тренер програми «Молодіжний працівник» та координатор проекту «ПОЛіС»стверджує, що завдяки проведеному діалогу між усіма учасниками тренінгу, співпраця тепер буде набагато пліднішою.«Завдяки тренінгу молодіжні працівники підвищили свою кваліфікацію, тому робота з молоддю повинна вийти на новий і якісніший рівень. Також учасники можуть продовжити свою участь у Програмі та пройти спеціалізовані тренінги, і навіть стати тренерами програми», - сказала вона.