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У Луцьку вночі знайшли вкритого інеєм п'яного безпритульного. ФОТО

У Луцьку вночі знайшли вкритого інеєм п'яного безпритульного. ФОТО
У Луцьку вночі в закинутій будівлі знайшли п'яного безхатька, який спав на морозі під замерзлими декількома ковдрами.

Про це повідомляє «Волинь 24».

Інцидент трапився ніч з 2 на 3 березня на вулиці Теремнівській. У закинутій будівлі без вікон і дверей перебував 43-річний чоловік.

Він спав у кутку приміщення, на паралоні та під дівома ковдрами, які на морозі покрились інієм.

Чоловіка розбудили. Виявилось, що він у нетверезому стані. Безхатько розповів, що усі морозні ночі провів саме так, а загалом у цій будівлі живе уже 3 роки.

На місце викликали карету "швидкої", яка відвезла його у пункт обігріву у районній лікарні.

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Теги: мороз, безпритульні
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