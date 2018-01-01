У Луцьку вночі знайшли вкритого інеєм п'яного безпритульного. ФОТО





Про це повідомляє



Інцидент трапився ніч з 2 на 3 березня на вулиці Теремнівській. У закинутій будівлі без вікон і дверей перебував 43-річний чоловік.



Він спав у кутку приміщення, на паралоні та під дівома ковдрами, які на морозі покрились інієм.



Чоловіка розбудили. Виявилось, що він у нетверезому стані. Безхатько розповів, що усі морозні ночі провів саме так, а загалом у цій будівлі живе уже 3 роки.



На місце викликали карету "швидкої", яка відвезла його у пункт обігріву у районній лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вночі в закинутій будівлі знайшли п'яного безхатька, який спав на морозі під замерзлими декількома ковдрами.Про це повідомляє «Волинь 24» Інцидент трапився ніч з 2 на 3 березня на вулиці Теремнівській. У закинутій будівлі без вікон і дверей перебував 43-річний чоловік.Він спав у кутку приміщення, на паралоні та під дівома ковдрами, які на морозі покрились інієм.Чоловіка розбудили. Виявилось, що він у нетверезому стані. Безхатько розповів, що усі морозні ночі провів саме так, а загалом у цій будівлі живе уже 3 роки.На місце викликали карету "швидкої", яка відвезла його у пункт обігріву у районній лікарні.

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