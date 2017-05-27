На Волині автівка з'їхала в кювет: постраждало двоє людей





Водій та пасажирка автівки травмувалися. Обох госпіталізували у відділення хірургії, - інформує ГУНП у Волинській області.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Львів-Жовква в селі Блаженик Ковельського району 60-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Fiat-Scudo, з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.Водій та пасажирка автівки травмувалися. Обох госпіталізували у відділення хірургії, - інформує ГУНП у Волинській області.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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