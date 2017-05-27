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На Волині автівка з'їхала в кювет: постраждало двоє людей

На Волині автівка з'їхала в кювет: постраждало двоє людей
На автодорозі Ковель-Львів-Жовква в селі Блаженик Ковельського району 60-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Fiat-Scudo, з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся.

Водій та пасажирка автівки травмувалися. Обох госпіталізували у відділення хірургії, - інформує ГУНП у Волинській області.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, кювет
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