На Волині з’явиться перша вірменська церква





Про це йдеться в сюжеті



Раніше там був тваринницько-фуражний ринок. Площа - 37 соток. Представники вірменської громади уже готові облаштувати територію.



Спочатку вірменська громада хотіла побудувати церкву на вулиці Окружній. Однак там - зелена зона поруч річки. Далі обговорювали ділянку, що у Старому місці. Там у 15 столітті уже була вірменська церква.



Зараз лише у Луцьку понад 70 родин вірменського походження. На виділеній ділянці громада спочатку облаштує каплицю. Як тільки зведуть храм, на вільній території працюватиме й недільна школа. Тож до Луцька з'їжджатимуться віряни із усієї області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першу на Волині вірменську церкву зведуть у Луцьку. Депутати міськради надали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Потебні.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Раніше там був тваринницько-фуражний ринок. Площа - 37 соток. Представники вірменської громади уже готові облаштувати територію.Спочатку вірменська громада хотіла побудувати церкву на вулиці Окружній. Однак там - зелена зона поруч річки. Далі обговорювали ділянку, що у Старому місці. Там у 15 столітті уже була вірменська церква.Зараз лише у Луцьку понад 70 родин вірменського походження. На виділеній ділянці громада спочатку облаштує каплицю. Як тільки зведуть храм, на вільній території працюватиме й недільна школа. Тож до Луцька з'їжджатимуться віряни із усієї області.

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