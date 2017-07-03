На Волині з’явиться перша вірменська церква
Сьогодні, 00:16
Першу на Волині вірменську церкву зведуть у Луцьку. Депутати міськради надали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Потебні.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше там був тваринницько-фуражний ринок. Площа - 37 соток. Представники вірменської громади уже готові облаштувати територію.
Спочатку вірменська громада хотіла побудувати церкву на вулиці Окружній. Однак там - зелена зона поруч річки. Далі обговорювали ділянку, що у Старому місці. Там у 15 столітті уже була вірменська церква.
Зараз лише у Луцьку понад 70 родин вірменського походження. На виділеній ділянці громада спочатку облаштує каплицю. Як тільки зведуть храм, на вільній території працюватиме й недільна школа. Тож до Луцька з'їжджатимуться віряни із усієї області.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Раніше там був тваринницько-фуражний ринок. Площа - 37 соток. Представники вірменської громади уже готові облаштувати територію.
Спочатку вірменська громада хотіла побудувати церкву на вулиці Окружній. Однак там - зелена зона поруч річки. Далі обговорювали ділянку, що у Старому місці. Там у 15 столітті уже була вірменська церква.
Зараз лише у Луцьку понад 70 родин вірменського походження. На виділеній ділянці громада спочатку облаштує каплицю. Як тільки зведуть храм, на вільній території працюватиме й недільна школа. Тож до Луцька з'їжджатимуться віряни із усієї області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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