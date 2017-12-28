Сезон «на носі»: луцьких велолюбителів кличуть на тематичну зустріч





Про це йдеться на сторінці зустрічі



Дісйтво відбудеться у неділю, 18 березня, і триватиме із 10:00 до 16-ої години.



Організатори закликають діставати велосипеди із "зимової сплячки", аби добре підготувати їх до сезону.



"Приходьте, приїздіть зі своїм велосипедом, і в компанії однодумців та фанатів ви зможете обговорити плани на сезон, замінити старі деталі на нові, випити кави або не кави, і приємно провести вихідний день", - йдеться у дописі.



"Зі свго боку ми надамо інструменти для нескладного обслуговування, змажемо ваш ланцюг крутим мастилом, допоможемо у налаштуванні трансмісії, і поділимось з вами нашим досвідом, а ви з нами - вашим)", - повідомляють на сторінці зустрічі.



Участь у дійстві безкоштовна. Варто лише прийти до туристичного магащину "Миклухо-Маклай", що на проспекті Соборності, 28.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан, які не уявляють свого життя без велосипеда, запрошують на зустріч у туристичний магазин "Миклухо-Маклай", аби підготувати своїх двоколісних улюбленців до сезону.Про це йдеться на сторінці зустрічі "Підготовка велосипеда до сезону" у мережі Facebook.Дісйтво відбудеться у неділю, 18 березня, і триватиме із 10:00 до 16-ої години.Організатори закликають діставати велосипеди із "зимової сплячки", аби добре підготувати їх до сезону."Приходьте, приїздіть зі своїм велосипедом, і в компанії однодумців та фанатів ви зможете обговорити плани на сезон, замінити старі деталі на нові, випити кави або не кави, і приємно провести вихідний день", - йдеться у дописі."Зі свго боку ми надамо інструменти для нескладного обслуговування, змажемо ваш ланцюг крутим мастилом, допоможемо у налаштуванні трансмісії, і поділимось з вами нашим досвідом, а ви з нами - вашим)", - повідомляють на сторінці зустрічі.Участь у дійстві безкоштовна. Варто лише прийти до туристичного магащину "Миклухо-Маклай", що на проспекті Соборності, 28.

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