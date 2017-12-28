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Сезон «на носі»: луцьких велолюбителів кличуть на тематичну зустріч

Сезон «на носі»: луцьких велолюбителів кличуть на тематичну зустріч
Лучан, які не уявляють свого життя без велосипеда, запрошують на зустріч у туристичний магазин "Миклухо-Маклай", аби підготувати своїх двоколісних улюбленців до сезону.

Про це йдеться на сторінці зустрічі "Підготовка велосипеда до сезону" у мережі Facebook.

Дісйтво відбудеться у неділю, 18 березня, і триватиме із 10:00 до 16-ої години.

Організатори закликають діставати велосипеди із "зимової сплячки", аби добре підготувати їх до сезону.

"Приходьте, приїздіть зі своїм велосипедом, і в компанії однодумців та фанатів ви зможете обговорити плани на сезон, замінити старі деталі на нові, випити кави або не кави, і приємно провести вихідний день", - йдеться у дописі.

"Зі свго боку ми надамо інструменти для нескладного обслуговування, змажемо ваш ланцюг крутим мастилом, допоможемо у налаштуванні трансмісії, і поділимось з вами нашим досвідом, а ви з нами - вашим)", - повідомляють на сторінці зустрічі.

Участь у дійстві безкоштовна. Варто лише прийти до туристичного магащину "Миклухо-Маклай", що на проспекті Соборності, 28.


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Теги: велосипед, зустріч, велолюбитель, Луцьк
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