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Стартували зимові Паралімпійські ігри-2018. ФОТО

Стартували зимові Паралімпійські ігри-2018. ФОТО
У південнокорейському Пхенчхані в п'ятницю, 9 березня, стартували XII зимові Паралімпійські ігри.

Головна подія чотириріччя серед спортсменів з обмеженими можливостями почалася яскравою церемонією відкриття, - пише Обозреватель.

Паралімпіада-2018 встановить рекорд за кількістю учасників і кількості комплектів медалей. За 240 нагород будуть змагатися понад 570 спортсменів. Україну у Пхенчхані представлять 33 атлета, які виступлять у трьох видах спорту - біатлоні, гірських лижах і лижних гонках.

Українська команда є одним з головних фаворитів змагань. За прогнозами аналітиків наші співвітчизники можуть розраховувати на 28 медалей.

Зазначимо, що найбільше спортсменів представлять США - 68, на другому місці Канада - 52.

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Теги: Паралімпійські ігри
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