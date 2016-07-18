Стартували зимові Паралімпійські ігри-2018. ФОТО





Головна подія чотириріччя серед спортсменів з обмеженими можливостями почалася яскравою церемонією відкриття, - пише



Паралімпіада-2018 встановить рекорд за кількістю учасників і кількості комплектів медалей. За 240 нагород будуть змагатися понад 570 спортсменів. Україну у Пхенчхані представлять 33 атлета, які виступлять у трьох видах спорту - біатлоні, гірських лижах і лижних гонках.



Українська команда є одним з головних фаворитів змагань. За прогнозами аналітиків наші співвітчизники можуть розраховувати на 28 медалей.



Зазначимо, що найбільше спортсменів представлять США - 68, на другому місці Канада - 52.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У південнокорейському Пхенчхані в п'ятницю, 9 березня, стартували XII зимові Паралімпійські ігри.Головна подія чотириріччя серед спортсменів з обмеженими можливостями почалася яскравою церемонією відкриття, - пише Обозреватель Паралімпіада-2018 встановить рекорд за кількістю учасників і кількості комплектів медалей. За 240 нагород будуть змагатися понад 570 спортсменів. Україну у Пхенчхані представлять 33 атлета, які виступлять у трьох видах спорту - біатлоні, гірських лижах і лижних гонках.Українська команда є одним з головних фаворитів змагань. За прогнозами аналітиків наші співвітчизники можуть розраховувати на 28 медалей.Зазначимо, що найбільше спортсменів представлять США - 68, на другому місці Канада - 52.

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