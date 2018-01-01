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Розваги з найріднішими: як луцькі матусі з дітлахами «запалювали» на вечірці

Розваги з найріднішими: як луцькі матусі з дітлахами «запалювали» на вечірці
З нагоду свята весни і жінок у дитячому розважальному центрі «FigliMigli» влаштували справжнє свято для малюків та дорослих. Так, 8 березня відбулася вечірка «Матусин день».

Про це інформує прес-служба торгово-розважального центру «ПортCity».

Чимало дітлахів та їх батьків завітали у дитячий розважальний центр «FigliMigli» на свято. Так, усі малюки долучилися до майстер-класу з виготовлення листівок, які згодом подарували найріднішим. За допомогою кольорового паперу у дітлахів ожили справжні весняні квіти.

Окрім того, для дітей підготували й чимало цікавих конкурсів на вправність. Тож своїми досягненнями вони тішили й матусь.
Багато яскравих моментів та вражень залишилося у дітей про це свято у «FigliMigli».


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Теги: FigliMigli, ПортСity, вечірка
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