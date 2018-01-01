Розваги з найріднішими: як луцькі матусі з дітлахами «запалювали» на вечірці

З нагоду свята весни і жінок у дитячому розважальному центрі «FigliMigli» влаштували справжнє свято для малюків та дорослих. Так, 8 березня відбулася вечірка «Матусин день».Про це інформує прес-служба торгово-розважального центру «ПортCity».Чимало дітлахів та їх батьків завітали у дитячий розважальний центр «FigliMigli» на свято. Так, усі малюки долучилися до майстер-класу з виготовлення листівок, які згодом подарували найріднішим. За допомогою кольорового паперу у дітлахів ожили справжні весняні квіти.Окрім того, для дітей підготували й чимало цікавих конкурсів на вправність. Тож своїми досягненнями вони тішили й матусь.Багато яскравих моментів та вражень залишилося у дітей про це свято у «FigliMigli».