У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО
Сьогодні, 14:49
Чайники та каструлі викинули з вікна в Ковелі. Посуд побив припарковані в дворі машини.
Про це йдеться в повідомленні у спільноті Типовий Ковель у Facebook.
«Якась цікава жіночка повикидала каструлі і чайники з вікна та побила три авто, які були в дворі будинку. На місці працює поліція. Вул. Володимирська 99», – зазначається в тексті.
Натомість користувач Андрій Михалевич зауважив, що посуд викинув чоловік. «Я на власні очі бачив як все починалось. Він шизік. Наша міліція приїхала і нічого як завжди не зробила. Шкода.Просто цікаво якби стояла їхня машина. І той гандон потрощив їм машину.Чи вони б так само сказали ми не маємо право виламувати двері в квартирі», – йдеться в його коментарі.
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Про це йдеться в повідомленні у спільноті Типовий Ковель у Facebook.
«Якась цікава жіночка повикидала каструлі і чайники з вікна та побила три авто, які були в дворі будинку. На місці працює поліція. Вул. Володимирська 99», – зазначається в тексті.
Натомість користувач Андрій Михалевич зауважив, що посуд викинув чоловік. «Я на власні очі бачив як все починалось. Він шизік. Наша міліція приїхала і нічого як завжди не зробила. Шкода.Просто цікаво якби стояла їхня машина. І той гандон потрощив їм машину.Чи вони б так само сказали ми не маємо право виламувати двері в квартирі», – йдеться в його коментарі.
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