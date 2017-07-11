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У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО

У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО
Чайники та каструлі викинули з вікна в Ковелі. Посуд побив припарковані в дворі машини.

Про це йдеться в повідомленні у спільноті Типовий Ковель у Facebook.

«Якась цікава жіночка повикидала каструлі і чайники з вікна та побила три авто, які були в дворі будинку. На місці працює поліція. Вул. Володимирська 99», – зазначається в тексті.

Натомість користувач Андрій Михалевич зауважив, що посуд викинув чоловік. «Я на власні очі бачив як все починалось. Він шизік. Наша міліція приїхала і нічого як завжди не зробила. Шкода.Просто цікаво якби стояла їхня машина. І той гандон потрощив їм машину.Чи вони б так само сказали ми не маємо право виламувати двері в квартирі», – йдеться в його коментарі.
У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО
У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО

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Теги: НП, Ковель
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