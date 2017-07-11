У Ковелі з вікна викинули посуд і він потрощив припарковані авто. ФОТО

Чайники та каструлі викинули з вікна в Ковелі. Посуд побив припарковані в дворі машини.Про це йдеться в повідомленні у спільноті Типовий Ковель у Facebook.«Якась цікава жіночка повикидала каструлі і чайники з вікна та побила три авто, які були в дворі будинку. На місці працює поліція. Вул. Володимирська 99», – зазначається в тексті.Натомість користувачзауважив, що посуд викинув чоловік. «Я на власні очі бачив як все починалось. Він шизік. Наша міліція приїхала і нічого як завжди не зробила. Шкода.Просто цікаво якби стояла їхня машина. І той гандон потрощив їм машину.Чи вони б так само сказали ми не маємо право виламувати двері в квартирі», – йдеться в його коментарі.