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Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми

Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми
Водій луцької маршрутки №24 не хотів впускати матір з маленькою дитиною в колясці до автобуса, а при закритті передніх дверей затисло іншу дитину.

Про цей інцидент розповіла учасниця події Інна Сачук, пише Волинь 24.

За словами жінки, усе сталося 11 березня о 20 годині поблизу супермаркета "Сатют", що на 40-му кварталі.

"Я підійшла на задні двері з коляскою, але водій їх не відчиняв. Моя кума зі своєю дитиною зайшла на передні двері з проханням відчинити задні. Водій почав питати, куди ми їдемо. А коли почув, що на Воз'єднання, то сказав, що задні двері не працюють", - каже обурена жінка.

Під час цього один пасажир обурився і сам відчинив двері, натиснувши на спеціальну кнопку біля водія.

"Водій почав зачиняти передні двері, вони притиснули дитину моєї куми", - зазначила жінка.

Опісля, деякі пасажири почали виходити і фотографувати номери маршрутки.

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Теги: маршрутка, Луцьк, проїзд
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