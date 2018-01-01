Двері не працюють: луцький маршрутник не хотів підвозити матерів із дітьми





Про цей інцидент розповіла учасниця події Інна Сачук, пише



За словами жінки, усе сталося 11 березня о 20 годині поблизу супермаркета "Сатют", що на 40-му кварталі.



"Я підійшла на задні двері з коляскою, але водій їх не відчиняв. Моя кума зі своєю дитиною зайшла на передні двері з проханням відчинити задні. Водій почав питати, куди ми їдемо. А коли почув, що на Воз'єднання, то сказав, що задні двері не працюють", - каже обурена жінка.



Під час цього один пасажир обурився і сам відчинив двері, натиснувши на спеціальну кнопку біля водія.



"Водій почав зачиняти передні двері, вони притиснули дитину моєї куми", - зазначила жінка.



Опісля, деякі пасажири почали виходити і фотографувати номери маршрутки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій луцької маршрутки №24 не хотів впускати матір з маленькою дитиною в колясці до автобуса, а при закритті передніх дверей затисло іншу дитину.Про цей інцидент розповіла учасниця події, пише Волинь 24 За словами жінки, усе сталося 11 березня о 20 годині поблизу супермаркета "Сатют", що на 40-му кварталі."Я підійшла на задні двері з коляскою, але водій їх не відчиняв. Моя кума зі своєю дитиною зайшла на передні двері з проханням відчинити задні. Водій почав питати, куди ми їдемо. А коли почув, що на Воз'єднання, то сказав, що задні двері не працюють", - каже обурена жінка.Під час цього один пасажир обурився і сам відчинив двері, натиснувши на спеціальну кнопку біля водія."Водій почав зачиняти передні двері, вони притиснули дитину моєї куми", - зазначила жінка.Опісля, деякі пасажири почали виходити і фотографувати номери маршрутки.

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