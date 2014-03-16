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У Криму відбудеться «дитячий референдум»

У Криму відбудеться «дитячий референдум»
Для так званого референдуму в Артеку надрукують бюлетені, облаштують інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування.

Результати зафіксує Лічильна комісія серед дітей і вожатих, - про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «РИА».

У Міжнародному дитячому центрі Артек 16 березня, в день річниці анексії Криму, відбудеться "дитячий референдум". Про це в понеділок, 12 березня, повідомляють РИА Новости з посиланням на прес-службу МДЦ.

За даними прес-служби, на голосування буде винесено Напуття майбутньому президентові Росії на Десятиліття Дитинства з конкретними пропозиціями щодо пріоритетів державної політики в галузі дитинства.

"Більш як 2 тисячі артеківців з усіх регіонів Росії і 300 дітей Великої Ялти серед постійних учнів артеківської школи проголосують за підсумковий звід пропозицій про те, яким має стати дитяче Десятиліття. На дільницях у Палаці Суук-Су, Залі Дружби табору Морський і школі Артека свій голос віддадуть артеківці Кипарисового, Лазурного, Морського, Річкового, Кришталевого і Бурштинового таборів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для "референдуму" в Артеку будуть надруковані бюлетені, облаштовані інформаційні стенди, кабінки та урни для голосування. Результати зафіксує Лічильна комісія серед дітей і вожатих. Оголошення результатів відбудеться 16 березня на Артек-Арені.

До слова, "дитячий референдум" в Артеку є щорічним заходом.

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Теги: Крим, референдум, артек
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