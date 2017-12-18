Без дитячого галасу і метушні: в Луцьку пропонують відкрити нове кафе

Жителька Луцька висловила пропозицію щодо створення кафе, вільного від дітей.Пост на цю тему опублікувалау групі Луцьк то є Луцьк на Facebook.«На мою думку, у Луцьку потрібне чайлдфрі кафе! Мені набридло ходити по закладах і постійно терпіти крики дітей, на яких мами не звертають увагу. Півбіди, якщо у закладі є дитяча кімната, інша справа, коли приходиш у паб, а там сидять батьки зі своїми чадами. Коли просиш їх заспокоїти своїх дітей, вони або не звертають на тебе увагу або кажуть: «це ж діти»!!! На мою думку, кафе без дітей – це право на відпочинок, а не дискримінація», - написала лучанка.Така ініціатива викликала активну суперечку. З'явились як прихильники, так і противники цього нововведення. Дехто вважає, що таке кафе - це справді необхідність, а дехто стверджує, що це відверта дискримінація дітей.«Коли своїх діток не мала, теж ходила у різні заклади, але ніколи на думку не спадало «дати мамі зауваження» на рахунок її діток».«Який брєд!!! Мені ще одна жіночка робила зауваження, що я в магазин з каляскою ходжу!!! Вже скоро взагалі заборонять дітей родити, бо людям мішають!!!!».«В мене таке враження, що люди тупими стають... Не вникли в суть і розквохталися на автора. Дівчина говорить не про заборону дітей у кафе, а про те, що повинні існувати заклади для дорослих! І це є нормальна практика! В Туреччині, Єгипті та ряді країн є готелі 16+. І навіть в самих готелях, які приймають без вікових обмежень, є басейни 16+, ресторани 16+. Тому, перш ніж включити свій рупор, переконайтесь, що він нормально підключений до мозку».«Я згідна з автором. Бо не розумію, що може робити малеча в закладі, в якому вживають алкоголь. Особливо в той час, коли вони повині спатки, що дуже часто можна зустріти в нас. Проблема в тому, що в нас мало безалкогольних сімейних кафе з спеціальною ігровою кімнатою. Тому й виникає ось така проблема».