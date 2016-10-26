Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:25
У Павлограді на Дніпропетровщині неповнолітній із ножем напав на сусідів.
Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
Жертвами хлопця стали сусіди - 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.
Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину.
Згодом правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.
З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.
Вирішується питання про обрання хлопцю міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
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Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.
Жертвами хлопця стали сусіди - 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.
Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину.
Згодом правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.
З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.
Вирішується питання про обрання хлопцю міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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