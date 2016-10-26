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Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+

Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+
У Павлограді на Дніпропетровщині неповнолітній із ножем напав на сусідів.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

Жертвами хлопця стали сусіди - 30-річний батько та 4-річний хлопчик. Від отриманих ножових поранень вони загинули. Мати - 35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

Встановлено, що 10 березня приблизно о 23:20 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, жінці та їх малолітній дитині. Після розправи над родиною хлопець втік з місця скоєння злочину.

Згодом правоохоронці встановили його особу та затримали. Виявилося, хлопець звернувся за медичною допомогою до найближчої лікарні з пораненням, яке отримав, розбиваючи вікно в будинку своїх жертв.

З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж кустарного виробництва. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та мотив.

Вирішується питання про обрання хлопцю міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
Школяр влаштував криваву різанину у будинку сусідів. ФОТО 18+

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Теги: школяр, вбивство, сусіди
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