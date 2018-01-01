У мережі з'явилось унікальне відео про старовинний одяг Волині





Про це йдяться на Facebook-сторінці проекту, - пише



“На Поліссі як застібку для коміра сорочки, окрім кольорової стрічки, використовували «шпоньку» («спінку») — металеву прикрасу у вигляді двох кружечків, з’єднаних штифтиком. Менший, не оздоблений кружечок, просовували в петлі на комірі, більший, зазвичай декорований кольоровим скельцем, залишався ззовні”, – йдеться у дописі.



Унікальна техніка декорування одягу аплікацією збереглася лише в декількох селах Волинської області. Таким чином оздоблювали сорочки, фартухи, притулки та плати. На біле полотно нашивалися смужки червоного, чорного та голубого кольору, що імітували розташування тканих узорів.



#СПАДОК — атмосферні ролики, присвячені українській культурі. Про збереження традицій, про інтерес до звичаїв, про любов до своєі історії, про правдиве відтворення характерного для XIX-ХХ століття образу українки в залежності від віку, соціальної приналежності та регіону.



Проект вже встиг відкрити другий півфіналі Євробачення 2017, полюбитися глядачам та отримати більше 5 млн. переглядів на YouTube та Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Творці проекту “СПАДОК” зняли відеоролик про старовинний жіночий одяг Волинської області ХІХ-ХХ століття.Про це йдяться на Facebook-сторінці проекту, - пише Волинська правда “На Поліссі як застібку для коміра сорочки, окрім кольорової стрічки, використовували «шпоньку» («спінку») — металеву прикрасу у вигляді двох кружечків, з’єднаних штифтиком. Менший, не оздоблений кружечок, просовували в петлі на комірі, більший, зазвичай декорований кольоровим скельцем, залишався ззовні”, – йдеться у дописі.Унікальна техніка декорування одягу аплікацією збереглася лише в декількох селах Волинської області. Таким чином оздоблювали сорочки, фартухи, притулки та плати. На біле полотно нашивалися смужки червоного, чорного та голубого кольору, що імітували розташування тканих узорів.#СПАДОК — атмосферні ролики, присвячені українській культурі. Про збереження традицій, про інтерес до звичаїв, про любов до своєі історії, про правдиве відтворення характерного для XIX-ХХ століття образу українки в залежності від віку, соціальної приналежності та регіону.Проект вже встиг відкрити другий півфіналі Євробачення 2017, полюбитися глядачам та отримати більше 5 млн. переглядів на YouTube та Facebook.

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