Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри





Копійки з 1 до 25 поступово виведуть з обігу, як і банкноти від 1 до 10 гривень, - інформує



Перші монети номіналом 1 та 2 грн запровадять вже наприкінці квітня. 5 і 10 грн - у 2019 чи 2020 році.



Отак тепер виглядатимуть нові гривні.







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