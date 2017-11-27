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Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри

Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри
Відбулась презентація нових монет, які замінять дрібні гривневі купюри.

Копійки з 1 до 25 поступово виведуть з обігу, як і банкноти від 1 до 10 гривень, - інформує BBC News Ukrainian у Facebook.

Перші монети номіналом 1 та 2 грн запровадять вже наприкінці квітня. 5 і 10 грн - у 2019 чи 2020 році.

Отак тепер виглядатимуть нові гривні.

Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри


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Теги: Гривні, монети, реформа
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