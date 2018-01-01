У місті на Волині діти платитимуть 3 гривні за проїзд





Про це неодноразово наголошував заступник міського голови Андрій Сторонський, - повідомляє



«Щоб не звинувачували у незаконних діях, та щоб дійти згоди із перевізниками щодо безплатного проїзду дітей із багатодітних сімей, тарифи відповідатимуть нормативно-правовим актам», – пояснив заступник мера.



15-го березня під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради погодили нові тарифи. Так, із 20-го числа цього місяця, учні платитимуть за проїзд по місту 3 гривні, до Благодатного – 5 гривень. Ця сума складає 75% вартості від тарифів. Попередньо встановлювали ціни з урахуванням 50-ти відсотків. А до Благодатного учні платили так само, як і по місту – 1 гривню 50 копійок.



Запевняють, що діти із багатодітних сімей будуть їздити безкоштовно, за наявності посвідчення.



Батьки дітей обурюються таким цінам, вважаючи їх надто високими.



«Щодо самої важливої теми – ціни проїзду школярів. Може наше добре міське керівництво і саме б додумалося, що підвищити в такій мірі ціну на проїзд – це явний «перебір». І 50 % вистачило б. Мені щомісяця треба буде двом дітям до школи і назад тепер віддати 240 гривень. Будьте ж людьми, люди з міського Олімпу», – коментує новину про недавні громадські слухання щодо встановлення нових тарифів читачка «БУГу» Наталія.



На такий крок міська влада пішла задля того, щоб нарешті припинити суперечки та поставити всі крапки над і в перевезеннях дітей з багатодітних сімей.



Нагадаємо, що 12-го жовтня на сесії Нововолинської міської ради депутати прийняли рішення, яким скасували безоплатний проїзд в маршрутному таксі дітей з багатодітних сімей. Дану категорію пільговиків прирівняли до дітей шкільного віку та відповідно встановили платний проїзд – 1 гривню 50 копійок.



Такі дії викликали обурення серед батьків, які почали скаржитися на перевізників, аргументуючи законодавчо встановленим правом на безплатний проїзд.



Згідно із законом України «Про охорону дитинства» дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги як безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.



На захист прав дітей стала і Володимир-Волинська місцева прокуратури, яка звернулася до суду з позовом до Нововолинської міськради з вимогами визнати протиправним та скасувати її рішення.



Платний проїзд міськрада самостійно анулювала шляхом внесення змін до нормативно-правового акту, яким обмежувалося закріплене в законі право на пільгове перевезення в громадському транспорті. Перевізників зобов’язали дотримуватися встановлених законодавством норм. Попри це, водії продовжували брати плату, бо ніби-то не чули про скасування. Скарги від батьків продовжувалися, суперечки тривали.



Щоб дійти згоди із перевізниками, домовилися при процедурі підвищення тарифів на проїзд в міських автобусних маршрутах Нововолинська, передбачити плату для дітей усіх категорій у відповідності із законодавством. Плата для учнів із 25% знижкою, яку батьки вважають високою – це так званий компроміс між підприємцями, міською владою та разом із тим – дітьми із багатодітних сімей.



У пункті 159 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.07 № 1184 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” закріплено те, що пасажир автобуса має право купувати для дітей віком від шести до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною (зі знижкою 25 відсотків вартості) у період з 1 жовтня по 15 травня.



Сторонський уточнив, що така плата для дітей буде саме з 1-го жовтня та до 15-го травня, попри те, що навчальний процес починається та закінчується трішки в інший період.



Саме так вирішили конфлікт із проїздом дітей із багатодітних сімей. “Заручниками” ситуації стали усі батьки, які мають в сім’ї менше 3-х школярів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проїзд дітей із багатодітних сімей та учнів у міських автобусних маршрутах Нововолинська здійснюватиметься згідно із законодавством.Про це неодноразово наголошував заступник міського голови Андрій Сторонський, - повідомляє «Буг». «Щоб не звинувачували у незаконних діях, та щоб дійти згоди із перевізниками щодо безплатного проїзду дітей із багатодітних сімей, тарифи відповідатимуть нормативно-правовим актам», – пояснив заступник мера.15-го березня під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради погодили нові тарифи. Так, із 20-го числа цього місяця, учні платитимуть за проїзд по місту 3 гривні, до Благодатного – 5 гривень. Ця сума складає 75% вартості від тарифів. Попередньо встановлювали ціни з урахуванням 50-ти відсотків. А до Благодатного учні платили так само, як і по місту – 1 гривню 50 копійок.Запевняють, що діти із багатодітних сімей будуть їздити безкоштовно, за наявності посвідчення.Батьки дітей обурюються таким цінам, вважаючи їх надто високими.«Щодо самої важливої теми – ціни проїзду школярів. Може наше добре міське керівництво і саме б додумалося, що підвищити в такій мірі ціну на проїзд – це явний «перебір». І 50 % вистачило б. Мені щомісяця треба буде двом дітям до школи і назад тепер віддати 240 гривень. Будьте ж людьми, люди з міського Олімпу», – коментує новину про недавні громадські слухання щодо встановлення нових тарифів читачка «БУГу» Наталія.На такий крок міська влада пішла задля того, щоб нарешті припинити суперечки та поставити всі крапки над і в перевезеннях дітей з багатодітних сімей.Нагадаємо, що 12-го жовтня на сесії Нововолинської міської ради депутати прийняли рішення, яким скасували безоплатний проїзд в маршрутному таксі дітей з багатодітних сімей. Дану категорію пільговиків прирівняли до дітей шкільного віку та відповідно встановили платний проїзд – 1 гривню 50 копійок.Такі дії викликали обурення серед батьків, які почали скаржитися на перевізників, аргументуючи законодавчо встановленим правом на безплатний проїзд.Згідно із законом України «Про охорону дитинства» дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги як безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.На захист прав дітей стала і Володимир-Волинська місцева прокуратури, яка звернулася до суду з позовом до Нововолинської міськради з вимогами визнати протиправним та скасувати її рішення.Платний проїзд міськрада самостійно анулювала шляхом внесення змін до нормативно-правового акту, яким обмежувалося закріплене в законі право на пільгове перевезення в громадському транспорті. Перевізників зобов’язали дотримуватися встановлених законодавством норм. Попри це, водії продовжували брати плату, бо ніби-то не чули про скасування. Скарги від батьків продовжувалися, суперечки тривали.Щоб дійти згоди із перевізниками, домовилися при процедурі підвищення тарифів на проїзд в міських автобусних маршрутах Нововолинська, передбачити плату для дітей усіх категорій у відповідності із законодавством. Плата для учнів із 25% знижкою, яку батьки вважають високою – це так званий компроміс між підприємцями, міською владою та разом із тим – дітьми із багатодітних сімей.У пункті 159 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.07 № 1184 “Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” закріплено те, що пасажир автобуса має право купувати для дітей віком від шести до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною (зі знижкою 25 відсотків вартості) у період з 1 жовтня по 15 травня.Сторонський уточнив, що така плата для дітей буде саме з 1-го жовтня та до 15-го травня, попри те, що навчальний процес починається та закінчується трішки в інший період.Саме так вирішили конфлікт із проїздом дітей із багатодітних сімей. “Заручниками” ситуації стали усі батьки, які мають в сім’ї менше 3-х школярів.

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