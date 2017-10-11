Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром





Про це повідомляє інформаційне агентство



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 16 березня на проспекті Відродження біля парку 900-річчя.



Зі слів очевидців, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції і вдарився в легковик.



Машини зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку маршрутка № 3 зіткнулося з електрокаром «Nissan LEAF» у Луцьку.Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини». Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 16 березня на проспекті Відродження біля парку 900-річчя.Зі слів очевидців, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції і вдарився в легковик.Машини зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.

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