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Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром

Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром
У Луцьку маршрутка № 3 зіткнулося з електрокаром «Nissan LEAF» у Луцьку.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 16 березня на проспекті Відродження біля парку 900-річчя.

Зі слів очевидців, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції і вдарився в легковик.

Машини зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.


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Теги: ДТП, поліція, аварія
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