Аварія в Луцьку: маршрутка зіткнулась з електрокаром
Сьогодні, 10:35
У Луцьку маршрутка № 3 зіткнулося з електрокаром «Nissan LEAF» у Луцьку.
Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 16 березня на проспекті Відродження біля парку 900-річчя.
Зі слів очевидців, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції і вдарився в легковик.
Машини зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.
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Про це повідомляє інформаційне агентство «Волинські новини».
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 16 березня на проспекті Відродження біля парку 900-річчя.
Зі слів очевидців, водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції і вдарився в легковик.
Машини зазнали механічних ушкоджень, люди не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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