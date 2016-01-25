вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині жінка провалилась у чотирьохметрову яму. ВІДЕО

На Львівщині жінка провалилась у чотирьохметрову яму. ВІДЕО
У Львівській області жінка провалилася в чотирьохметрову яму, яка утворилася у дворі приватного будинку.

Рятувальна операція тривала годину, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на ТСН.

У Львівській області жінка провалилася в чотириметрову яму, яка утворилася через підмив ґрунту. Про це йдеться в сюжеті ТСН від п'ятниці, 16 березня.

Відзначається, що інцидент стався у дворі приватного будинку жінки. Сорок хвилин вона кликала на допомогу.

Рятувальна операція тривала годину.

Внаслідок падіння жінка отримала перелом руки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Львів, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Поліщук постійно бреше лучанам, – експерт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують волинянина, який пішов до лісу і не повернувся
Сьогодні, 16:16
В Україні стартує призовна кампанія, «ухилянтів» лякають криміналом
Сьогодні, 16:10
На Львівщині жінка провалилась у чотирьохметрову яму. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Учасниця Олімпійських ігор тренується серед сміття, бо на «Авангарді» «пошкодить газон». ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
У Києві на будівництві знайшли тіло 12-річної дівчинки
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Львівщині міжнародні автодороги патрулюватиме поліція На Львівщині міжнародні автодороги патрулюватиме поліція
25 січень, 2016, 22:36
«Гарно окопалися», - губернатор Волині про дорогу Луцьк-Львів «Гарно окопалися», - губернатор Волині про дорогу Луцьк-Львів
08 січень, 2014, 11:27
На трасу Луцьк-Львів немає грошей, ‒ «дорожники» На трасу Луцьк-Львів немає грошей, ‒ «дорожники»
20 травень, 2013, 12:47
У Нововолинську авто викопували з багнюки У Нововолинську авто викопували з багнюки
Сьогодні, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкидано на полях: в Росії з літака випало 9 тонн золота
15 березень, 10:09
 2
Центральну вулицю Луцька затоплює нечистотами. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 1
У Львові прооперували волинського атовця
Сьогодні, 08:00
 1
Конкурс без конкуренції: назвали директора КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 01:59
 1
16 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Медіа
відео
1/8