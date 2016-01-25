На Львівщині жінка провалилась у чотирьохметрову яму. ВІДЕО





Рятувальна операція тривала годину, - повідомляє



У Львівській області жінка провалилася в чотириметрову яму, яка утворилася через підмив ґрунту. Про це йдеться в сюжеті ТСН від п'ятниці, 16 березня.



Відзначається, що інцидент стався у дворі приватного будинку жінки. Сорок хвилин вона кликала на допомогу.



Рятувальна операція тривала годину.



Внаслідок падіння жінка отримала перелом руки.







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