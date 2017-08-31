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Центральні вулиці Луцька – нерозчищені від снігу

Центральні вулиці Луцька – нерозчищені від снігу
У Луцьку вже декілька годин поспіль не припиняється снігопад, який досить ускладнив рух автотранспорту та пішоходів.

Про це повідомляє Перший.

Зокрема центральні вулиці обласного центру: Волі, Шопена, Винниченка та проспект Перемоги станом на 22:50 сьогодні, 16 березня, залишаються нерозчищеними.

Крім того, у мережі Facebook лучани повідомляють про ДТП, причиною яких, ймовірно, стали складні погодні умови та нерозчищене дорожнє покриття.


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Теги: дороги, Луцьк
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