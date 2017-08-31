Центральні вулиці Луцька – нерозчищені від снігу





Про це повідомляє



Зокрема центральні вулиці обласного центру: Волі, Шопена, Винниченка та проспект Перемоги станом на 22:50 сьогодні, 16 березня, залишаються нерозчищеними.



Крім того, у мережі Facebook лучани повідомляють про ДТП, причиною яких, ймовірно, стали складні погодні умови та нерозчищене дорожнє покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже декілька годин поспіль не припиняється снігопад, який досить ускладнив рух автотранспорту та пішоходів.Про це повідомляє Перший Зокрема центральні вулиці обласного центру: Волі, Шопена, Винниченка та проспект Перемоги станом на 22:50 сьогодні, 16 березня, залишаються нерозчищеними.Крім того, у мережі Facebook лучани повідомляють про ДТП, причиною яких, ймовірно, стали складні погодні умови та нерозчищене дорожнє покриття.

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