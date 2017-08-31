Центральні вулиці Луцька – нерозчищені від снігу
16 березень, 23:22
У Луцьку вже декілька годин поспіль не припиняється снігопад, який досить ускладнив рух автотранспорту та пішоходів.
Про це повідомляє Перший.
Зокрема центральні вулиці обласного центру: Волі, Шопена, Винниченка та проспект Перемоги станом на 22:50 сьогодні, 16 березня, залишаються нерозчищеними.
Крім того, у мережі Facebook лучани повідомляють про ДТП, причиною яких, ймовірно, стали складні погодні умови та нерозчищене дорожнє покриття.
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Про це повідомляє Перший.
Зокрема центральні вулиці обласного центру: Волі, Шопена, Винниченка та проспект Перемоги станом на 22:50 сьогодні, 16 березня, залишаються нерозчищеними.
Крім того, у мережі Facebook лучани повідомляють про ДТП, причиною яких, ймовірно, стали складні погодні умови та нерозчищене дорожнє покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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