У Луцьку відбудеться форум української поезії





Захід проведуть 21 березня, інформують організатри.



З нагоди свята Волинська організація національної спілки письменників України з Волинським відділенням Українського фонду культури організовують Волинський форум української поезії. На ньому виступлять знані письменники і барди нашого краю.



Форум відбудеться 21 березня о 14 год. у Волинському академічному обласному театрі ляльок на вулиці Кривий Вал. 18. Вхід вільний.



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