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У Луцьку відбудеться форум української поезії

У Луцьку відбудеться форум української поезії
У Всесвітній день поезії у Луцьку відбедеться Волинський форум української поезії.

Захід проведуть 21 березня, інформують організатри.

З нагоди свята Волинська організація національної спілки письменників України з Волинським відділенням Українського фонду культури організовують Волинський форум української поезії. На ньому виступлять знані письменники і барди нашого краю.

Форум відбудеться 21 березня о 14 год. у Волинському академічному обласному театрі ляльок на вулиці Кривий Вал. 18. Вхід вільний.
У Луцьку відбудеться форум української поезії

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Теги: поезія, форум, письменник
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