У Луцьку відбудеться форум української поезії
Сьогодні, 02:36
У Всесвітній день поезії у Луцьку відбедеться Волинський форум української поезії.
Захід проведуть 21 березня, інформують організатри.
З нагоди свята Волинська організація національної спілки письменників України з Волинським відділенням Українського фонду культури організовують Волинський форум української поезії. На ньому виступлять знані письменники і барди нашого краю.
Форум відбудеться 21 березня о 14 год. у Волинському академічному обласному театрі ляльок на вулиці Кривий Вал. 18. Вхід вільний.
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Захід проведуть 21 березня, інформують організатри.
З нагоди свята Волинська організація національної спілки письменників України з Волинським відділенням Українського фонду культури організовують Волинський форум української поезії. На ньому виступлять знані письменники і барди нашого краю.
Форум відбудеться 21 березня о 14 год. у Волинському академічному обласному театрі ляльок на вулиці Кривий Вал. 18. Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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