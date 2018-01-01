У Києві спалили «Путіна». ФОТО





Як повідомляє Українська правда, на акцію протесту прийшло близько 50 активістів з плакатами Путін=Гітлер, Виборам агресора в Україні не бути, Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам та Крим - це Україна.



Під час демонстрації активісти спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 18 березня, на Майдані Незалежності у центрі Києва пройшов мітинг проти проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій території Криму.Як повідомляє Українська правда, на акцію протесту прийшло близько 50 активістів з плакатами Путін=Гітлер, Виборам агресора в Україні не бути, Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам та Крим - це Україна.Під час демонстрації активісти спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.

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