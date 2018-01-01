У Києві спалили «Путіна». ФОТО
Сьогодні, 12:47
У неділю, 18 березня, на Майдані Незалежності у центрі Києва пройшов мітинг проти проведення виборів президента РФ на тимчасово окупованій території Криму.
Як повідомляє Українська правда, на акцію протесту прийшло близько 50 активістів з плакатами Путін=Гітлер, Виборам агресора в Україні не бути, Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам та Крим - це Україна.
Під час демонстрації активісти спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.
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Як повідомляє Українська правда, на акцію протесту прийшло близько 50 активістів з плакатами Путін=Гітлер, Виборам агресора в Україні не бути, Рашка, залиш вибори собі, поверни Крим нам та Крим - це Україна.
Під час демонстрації активісти спалили опудало президента РФ Володимира Путіна.
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