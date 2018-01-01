Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами





Мерії, мовляв, вдалося вибити для мешканців 14 квартир за 2017 рік, тоді як за попередньої влади місту дали лише одну квартиру за 6 років, - пише



Утім, такі слова зовсім не відповідають дійсності.



Як розповів начальник відділу реєстру житлового фонду Луцькради Геннадій Козюта, з 2010 року й до сьогодні лучани безкоштовно отримали 12 квартир. Водночас у 2017 році міська влада надала лише одну квартиру.



Більше того, цими квадратними метрами мерія змогла розпоряджатися завдяки меморандуму із Луцьким домобудівельним комбінатом, який був укладений ще в квітні 2016 року.



Дві квартири у 2017 передав лучанам замовник особисто, без участі міськради. А у березні 2018 року вже місцева влада подарувала дві квартири воїнам-афганцям, які дісталися від компанії «Єврохолдинг».



Зі слів начальника відділу реєстру житлового фонду, міська влада до 2017 року віддала безплатно у власність лучанам не одну квартиру, як стверджує нинішня влада, а сім (від забудовника «Луцьксантехмонтаж №536»).



ЗВІДКИ 14 КВАРТИР?



То що ж це за 14 квартир для лучан у 2017 році? Наразі вдалося нарахувати лише одну від міськради, і дві від забудовника.



Представники нинішньої більшості пояснюють: від окремих фірм домоглися так званих гарантійних листів, в яких ті зобов’язалися дати по кілька квартир, як тільки завершать будівництво.



Як запевняє радник міського голови, «укропівець» Ігор Поліщук, домовленість існує із підприємцем Русланом Юзвою, який будує багатоповерхівку «Сафрон», забудовником комплексу «Luceoria» та Сергієм Голіковим, керівником компанії «Єврохолдинг», яка зводить 16-поверхівку на розі вулиць Рівненської та Дубнівської.



Житловий будинок на вулиці Львівській «Сафрон»





Зі слів радника міського голови, вже у 2018 році (але не у 2017-му, як неодноразово казали раніше) забудовники повинні передати місту квартир на 800 м2 (приблизно 14,5 однокімнатних квартир площею 55 м2).



А ЯК ЖЕ ІНШІ ЗАБУДОВНИКИ?



На останній сесії Луцької міськради фірмі «Житловий квартал», яку пов’язують із депутатами Сергієм Булою та Костянтином Петрочуком, віддали в оренду дві земельні ділянки майже на 2,5 гектари. Ніхто не приховує, що згодом там мають вирости багатоповерхівки. Опозиція прозвала таке рішення земельним дерибаном.



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Чи взяв на себе «Житловий квартал» зобов’язання дати безкоштовно лучанам декілька квартир? Як зазначив Ігор Поліщук, з цією фірмою наразі ніхто не домовлявся.



Рівненська, 119. Тут «Житловий квартал» отримав майже 2 гектари землі



На забудову однієї із земельних ділянок на вулиці Рівненська, 119 поки що не оформлені документи. А щодо іншої на вулиці Вороніхіна, 37 представник міськради у розмові з журналістом пообіцяв почати переговори із забудовником.



Зі слів радника міського голови, не отримає місто квартир і від ще одного забудовника. Мова про скандальний довгобуд



Нагадаємо, що через це будівництво навіть з’явилися тріщини на сусідній багатоповерхівці.



Скандальний довгобуд ЖК «Егоїст»



До слова, власником земельної ділянки та першого й другого поверхів недобуду на Соборності є згаданий вже депутат Сергій Була.



Спроба поспілкуватися з обранцем громади виявилася невдалою. Більше того, депутат звинуватив видання «Волинь24» в упередженості щодо нього.



Очевидно, що представника луцької громади зачепила нещодавня публікація, у якій сказано про 30-тисячний комунальний борг за квартиру його тестя, у якій, як розповіли сусіди, мешкає і сам Сергій Була.



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Василь БІДУН (для «Волинь24»)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нинішня більшість у Луцькій міськраді останнім часом полюбляє порушувати тему квадратних метрів, які дісталися місту від забудовників і які безкоштовно даватимуть лучанам згідно з чергою.Мерії, мовляв, вдалося вибити для мешканців 14 квартир за 2017 рік, тоді як за попередньої влади місту дали лише одну квартиру за 6 років, - пише Волинь24 Утім, такі слова зовсім не відповідають дійсності.Як розповів начальник відділу реєстру житлового фонду Луцькради, з 2010 року й до сьогодні лучани безкоштовно отримали 12 квартир. Водночас у 2017 році міська влада надала лише одну квартиру.Більше того, цими квадратними метрами мерія змогла розпоряджатися завдяки меморандуму із Луцьким домобудівельним комбінатом, який був укладений ще в квітні 2016 року.Дві квартири у 2017 передав лучанам замовник особисто, без участі міськради. А у березні 2018 року вже місцева влада подарувала дві квартири воїнам-афганцям, які дісталися від компанії «Єврохолдинг».Зі слів начальника відділу реєстру житлового фонду, міська влада до 2017 року віддала безплатно у власність лучанам не одну квартиру, як стверджує нинішня влада, а сім (від забудовника «Луцьксантехмонтаж №536»).То що ж це за 14 квартир для лучан у 2017 році? Наразі вдалося нарахувати лише одну від міськради, і дві від забудовника.Представники нинішньої більшості пояснюють: від окремих фірм домоглися так званих гарантійних листів, в яких ті зобов’язалися дати по кілька квартир, як тільки завершать будівництво.Як запевняє радник міського голови, «укропівець» Ігор Поліщук, домовленість існує із підприємцем Русланом Юзвою, який будує багатоповерхівку «Сафрон», забудовником комплексу «Luceoria» та Сергієм Голіковим, керівником компанії «Єврохолдинг», яка зводить 16-поверхівку на розі вулиць Рівненської та Дубнівської.Зі слів радника міського голови, вже у 2018 році (але не у 2017-му, як неодноразово казали раніше) забудовники повинні передати місту квартир на 800 м2 (приблизно 14,5 однокімнатних квартир площею 55 м2).На останній сесії Луцької міськради фірмі «Житловий квартал», яку пов’язують із депутатамита, віддали в оренду дві земельні ділянки майже на 2,5 гектари. Ніхто не приховує, що згодом там мають вирости багатоповерхівки. Опозиція прозвала таке рішення земельним дерибаном.Чи взяв на себе «Житловий квартал» зобов’язання дати безкоштовно лучанам декілька квартир? Як зазначив Ігор Поліщук, з цією фірмою наразі ніхто не домовлявся.На забудову однієї із земельних ділянок на вулиці Рівненська, 119 поки що не оформлені документи. А щодо іншої на вулиці Вороніхіна, 37 представник міськради у розмові з журналістом пообіцяв почати переговори із забудовником.Зі слів радника міського голови, не отримає місто квартир і від ще одного забудовника. Мова про скандальний довгобуд «Егоїст» на вулиці Соборності, 22б. Нині із будівельником міська рада не контактує. Мовляв, це будівництво – давня історія.Нагадаємо, що через це будівництво навіть з’явилися тріщини на сусідній багатоповерхівці.До слова, власником земельної ділянки та першого й другого поверхів недобуду на Соборності є згаданий вже депутат Сергій Була.Спроба поспілкуватися з обранцем громади виявилася невдалою. Більше того, депутат звинуватив видання «Волинь24» в упередженості щодо нього.Очевидно, що представника луцької громади зачепила нещодавня публікація, у якій сказано про 30-тисячний комунальний борг за квартиру його тестя, у якій, як розповіли сусіди, мешкає і сам Сергій Була.Василь БІДУН (для «Волинь24»)

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