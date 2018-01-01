«ПриватБанк» пропонує автомобілістам оформити поліс ОСЦПВ*
Сьогодні, 18:29
Поліс ОСЦПВ - це обов'язковий вид страхування. Страховка поширюється не на сам транспортний засіб, а на відповідальність водія: поліс захищає кошти власника авто від незапланованих витрат в результаті ДТП, яка трапилася з його вини.
Про це повідомляє прес-служба установи.
«Якщо власник полісу автоцивілки внаслідок ДТП пошкодив чужий автомобіль чи завдав шкоди чиємусь здоров'ю, страхова компанія відшкодує збитки. У випадку пошкодження транспорту чи іншого майна збитки будуть відшкодовані у сумі до 100 тисяч гривень. Якщо ж завдано шкоди здоров'ю, компенсація буде вдвічі більшою», - розповів керівник Бізнесу платежів та переказів Північно-Західного регіонального управління «ПриватБанку» Олександр Нерук.
Поліси «автоцивілки» користуються заслуженою популярністю серед клієнтів «ПриватБанку». Протягом минулого року їх оформили 7677 волинських автовласників.
Придбати поліс ОСЦПВ можна у будь-якому відділенні банку всього за кілька хвилин. Окрім того, клієнт може самостійно оформити поліс в Інтернет-банку «Приват24». До того ж, при онлайн-замовленні страховки передбачена безкоштовна доставка в зручне для клієнта місце. Для водіїв-пенсіонерів діють знижки – 50 % від вартості полісу.
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Про це повідомляє прес-служба установи.
«Якщо власник полісу автоцивілки внаслідок ДТП пошкодив чужий автомобіль чи завдав шкоди чиємусь здоров'ю, страхова компанія відшкодує збитки. У випадку пошкодження транспорту чи іншого майна збитки будуть відшкодовані у сумі до 100 тисяч гривень. Якщо ж завдано шкоди здоров'ю, компенсація буде вдвічі більшою», - розповів керівник Бізнесу платежів та переказів Північно-Західного регіонального управління «ПриватБанку» Олександр Нерук.
Поліси «автоцивілки» користуються заслуженою популярністю серед клієнтів «ПриватБанку». Протягом минулого року їх оформили 7677 волинських автовласників.
Придбати поліс ОСЦПВ можна у будь-якому відділенні банку всього за кілька хвилин. Окрім того, клієнт може самостійно оформити поліс в Інтернет-банку «Приват24». До того ж, при онлайн-замовленні страховки передбачена безкоштовна доставка в зручне для клієнта місце. Для водіїв-пенсіонерів діють знижки – 50 % від вартості полісу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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