Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур
Сьогодні, 11:30
У Луцьку з нагоди 26-ої річниці створення Служби безпеки України відбувся турнір з футзалу серед співробітників правоохоронних органів області.
Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.
За результатами змагань, в яких взяли участь 11 команд, перше місце посіли спортсмени ДСНС, друге – команда Управління СБУ у Волинській області, третє – обласного управління Національної поліції. Кращим гравцем турніру визнано співробітника спецслужби.
Керівник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі матчеві зустрічі свідчать про консолідованість та конструктивний підхід у спільній роботі правоохоронних органів регіону.
«Ми повинні й надалі бути міцною стіною – опорою і захистом для наших громадян», – наголосив начальник обласного управління СБУ.
Переможці та призери спортивних змагань отримали кубки та медалі від організаторів турніру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.
За результатами змагань, в яких взяли участь 11 команд, перше місце посіли спортсмени ДСНС, друге – команда Управління СБУ у Волинській області, третє – обласного управління Національної поліції. Кращим гравцем турніру визнано співробітника спецслужби.
Керівник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі матчеві зустрічі свідчать про консолідованість та конструктивний підхід у спільній роботі правоохоронних органів регіону.
«Ми повинні й надалі бути міцною стіною – опорою і захистом для наших громадян», – наголосив начальник обласного управління СБУ.
Переможці та призери спортивних змагань отримали кубки та медалі від організаторів турніру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:55
Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур
Сьогодні, 11:30
У Запоріжжі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп
Сьогодні, 11:25
На Волині за добу рятувальники витягнули зі снігу 10 автівок
Сьогодні, 11:07