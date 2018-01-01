Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур

У Луцьку з нагоди 26-ої річниці створення Служби безпеки України відбувся турнір з футзалу серед співробітників правоохоронних органів області.Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.За результатами змагань, в яких взяли участь 11 команд, перше місце посіли спортсмени ДСНС, друге – команда Управління СБУ у Волинській області, третє – обласного управління Національної поліції. Кращим гравцем турніру визнано співробітника спецслужби.Керівник Управління СБ України у Волинській областізазначив, що такі матчеві зустрічі свідчать про консолідованість та конструктивний підхід у спільній роботі правоохоронних органів регіону.«Ми повинні й надалі бути міцною стіною – опорою і захистом для наших громадян», – наголосив начальник обласного управління СБУ.Переможці та призери спортивних змагань отримали кубки та медалі від організаторів турніру.