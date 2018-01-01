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Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур

Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур
У Луцьку з нагоди 26-ої річниці створення Служби безпеки України відбувся турнір з футзалу серед співробітників правоохоронних органів області.

Про це інформує прес-служба УСБУ у Волинській області.

За результатами змагань, в яких взяли участь 11 команд, перше місце посіли спортсмени ДСНС, друге – команда Управління СБУ у Волинській області, третє – обласного управління Національної поліції. Кращим гравцем турніру визнано співробітника спецслужби.

Керівник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі матчеві зустрічі свідчать про консолідованість та конструктивний підхід у спільній роботі правоохоронних органів регіону.

«Ми повинні й надалі бути міцною стіною – опорою і захистом для наших громадян», – наголосив начальник обласного управління СБУ.

Переможці та призери спортивних змагань отримали кубки та медалі від організаторів турніру.

Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур


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Теги: футзал, СБУ
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