На Волині невідомі «обчистили» припарковану фуру





До поліції звернувся 52-річний водій-далекобійник та повідомив що в ніч з 16 на 17 березня його пограбували, - пише



З автомобіля DAF, який був припаркований на узбіччі дороги по вулиці Промислова, викрали два акумулятори марки ZAP, навігацію, рацію та 130 літрів дизельного палива. Сума завданого збитку близько 20 тис. грн.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років). Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення причетних до крадіжки осіб.



Постраждалий водій просить волинян, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе правоохоронцям розшукати злодіїв повідомити за номером «102». Поліція анонімність гарантує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі зловмисники обікрали фуру, яку водій припаркував на узбіччі дороги.До поліції звернувся 52-річний водій-далекобійник та повідомив що в ніч з 16 на 17 березня його пограбували, - пише Район.Рожище З автомобіля DAF, який був припаркований на узбіччі дороги по вулиці Промислова, викрали два акумулятори марки ZAP, навігацію, рацію та 130 літрів дизельного палива. Сума завданого збитку близько 20 тис. грн.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років). Наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення причетних до крадіжки осіб.Постраждалий водій просить волинян, які володіють будь-якою інформацією, яка допоможе правоохоронцям розшукати злодіїв повідомити за номером «102». Поліція анонімність гарантує.

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