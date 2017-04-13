У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО
Сьогодні, 20:19
Намалювати власний мультик – мрія багатьох дітлахів, розповідає викладач пісочної анімації Ольга Обаровська.
Про навчання анімації діток у Луцьку йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Завдяки новому напрямку в образотворчому мистецтві – пісочній анімації, цю мрію втілити набагато легше, кажуть художники. Другокласниця Іванка Новак з Луцька малює піском різні сюжети, особливо любить створювати мультики про тварин.
Детальніше – в сюжеті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про навчання анімації діток у Луцьку йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Завдяки новому напрямку в образотворчому мистецтві – пісочній анімації, цю мрію втілити набагато легше, кажуть художники. Другокласниця Іванка Новак з Луцька малює піском різні сюжети, особливо любить створювати мультики про тварин.
Детальніше – в сюжеті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ковельчани отримали матеріальну допомогу на лікування
Сьогодні, 20:48
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
Сьогодні, 20:30
У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО
Сьогодні, 20:19