У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО

Ольга Обаровська.



Про навчання анімації діток у Луцьку йдеться в сюжеті



Завдяки новому напрямку в образотворчому мистецтві – пісочній анімації, цю мрію втілити набагато легше, кажуть художники. Другокласниця Іванка Новак з Луцька малює піском різні сюжети, особливо любить створювати мультики про тварин.



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