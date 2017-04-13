вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО

У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО
Намалювати власний мультик – мрія багатьох дітлахів, розповідає викладач пісочної анімації Ольга Обаровська.

Про навчання анімації діток у Луцьку йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Завдяки новому напрямку в образотворчому мистецтві – пісочній анімації, цю мрію втілити набагато легше, кажуть художники. Другокласниця Іванка Новак з Луцька малює піском різні сюжети, особливо любить створювати мультики про тварин.

Детальніше – в сюжеті


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: творчість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ковельчани отримали матеріальну допомогу на лікування
Сьогодні, 20:48
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
Сьогодні, 20:30
У Луцьку дітей вчать малювати піском. ВІДЕО
Сьогодні, 20:19
«Звільнити Донбас можна буде лише силою зброї, а не права», - Ігор Лапін
Сьогодні, 19:44
Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Опублікували новий кліп відомого волинського музиканта Опублікували новий кліп відомого волинського музиканта
13 квітень, 2017, 11:52
Луцький духовий оркестр відсвяткував 70-річчя Луцький духовий оркестр відсвяткував 70-річчя
08 квітень, 2017, 03:21
Луцьк схожий на застійне болото, але з перспективами, - художниця Луцьк схожий на застійне болото, але з перспективами, - художниця
27 січень, 2017, 20:32
«Комерційність - це не є погано», - відома художниця «Комерційність - це не є погано», - відома художниця
27 січень, 2017, 06:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
Сьогодні, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
Сьогодні, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
Сьогодні, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Сьогодні, 12:16
 1
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 1
Медіа
відео
1/8