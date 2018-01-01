«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 15:18
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує велику 4-кімнатну квартиру в уже зданому будинку ЖК «Юпітер».
Про це інформує Перший.
Площа затишної квартири становить 106,32 кв. м.
За детальною інформацією звертайтесь за тел: 096-030-20-10.
Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.
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Про це інформує Перший.
Площа затишної квартири становить 106,32 кв. м.
За детальною інформацією звертайтесь за тел: 096-030-20-10.
Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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