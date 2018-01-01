«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*





Про це інформує



Площа затишної квартири становить 106,32 кв. м.



За детальною інформацією звертайтесь за тел: 096-030-20-10.



Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.





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