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«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*

«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує велику 4-кімнатну квартиру в уже зданому будинку ЖК «Юпітер».

Про це інформує Перший.

Площа затишної квартири становить 106,32 кв. м.

За детальною інформацією звертайтесь за тел: 096-030-20-10.

Адреса відділу продажу: м. Луцьк, вул. Коперника 13/В.

«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*
«Інвестор» пропонує затишну квартиру в ЖК «Юпітер»*

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Теги: Інвестор, ЖК «Юпітер», квартира, продаж
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