Зарплата, пенсія, проценти: що у декларації мера Володимира

Міський голова Володимира-Волинськогоотримує пенсію, зарплату та проценти.Про це стало відомо зі щорічної е-декларації посадовця за 2017 рік.Так, за основним місцем роботи Саганюк отримав 260716 грн. Пенсії йому нарахували 108573 грн., а процентів – 50226 грн.Дружина мераотримала менше процентів – 44840 грн. Її пенсія за рік становила 18080 грн.У подружжя є кошти, розміщені на банківських рахунках. У Петра Саганюка – 3402 грн. у ПриватБанку та 481282 грн. в «Ощадбанку», а в Марії Саганюк – 310093 грн. та 5234 дол. у ПриватБанку.Також вони мають по 92 акції номінальною вартістю 0.25.Марія Саганюк є власницею автомобіля ГАЗ 21 1962 року випуску.Серед нерухомості Володимир-волинського міського голови - земельні ділянки у Володимирі-Волинському площею 900, 5514, 10757, 10156 та 5517 кв.м.У його дружини також є земля на території району, зокрема ділянка площею 1000 кв.м. Крім того, їй належить житловий будинок площею 330,90 кв.м. із господарського спорудою у Володимирі-Волинському.