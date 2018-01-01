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Зарплата, пенсія, проценти: що у декларації мера Володимира

Зарплата, пенсія, проценти: що у декларації мера Володимира
Міський голова Володимира-Волинського Петро Саганюк отримує пенсію, зарплату та проценти.

Про це стало відомо зі щорічної е-декларації посадовця за 2017 рік.

Так, за основним місцем роботи Саганюк отримав 260716 грн. Пенсії йому нарахували 108573 грн., а процентів – 50226 грн.

Дружина мера Марія Саганюк отримала менше процентів – 44840 грн. Її пенсія за рік становила 18080 грн.

У подружжя є кошти, розміщені на банківських рахунках. У Петра Саганюка – 3402 грн. у ПриватБанку та 481282 грн. в «Ощадбанку», а в Марії Саганюк – 310093 грн. та 5234 дол. у ПриватБанку.

Також вони мають по 92 акції номінальною вартістю 0.25.

Марія Саганюк є власницею автомобіля ГАЗ 21 1962 року випуску.

Серед нерухомості Володимир-волинського міського голови - земельні ділянки у Володимирі-Волинському площею 900, 5514, 10757, 10156 та 5517 кв.м.

У його дружини також є земля на території району, зокрема ділянка площею 1000 кв.м. Крім того, їй належить житловий будинок площею 330,90 кв.м. із господарського спорудою у Володимирі-Волинському.


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Теги: Петро Саганюк, декларації-2018
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