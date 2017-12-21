У селі під Луцьком 20-тонна фура злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 11:04
На Волині за минулу добу рятувальники вивільнили із снігових заметів 8 автомобілів.
Так, аварійно-рятувальні роботи проводились у Нововолинську, Ківерцях, а також у Камінь-Каширському, Ковельському, Локачинському, Ратнівському та Луцькому районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, близько 02:00 у місті Нововолинську з’їхав у кювет вантажний автомобіль DAF. За допомогою рятувальної та допоміжної техніки було проведено буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.
О 09:50 рятувальники виїжджали для надання допомоги водієві, автомобіль якого опинився у кюветі поблизу села Видричі на автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне.
А в селі Княгининок Луцького району у кюветі опинився автомобіль із 20-тонним вантажем. За допомогою лебідки рятувальники витягнули вантажівку із кювету.
Загалом за добу в області вивільнено із снігових заметів та кюветів 8 одиниць техніки та надано допомогу понад 15 особам.
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Так, аварійно-рятувальні роботи проводились у Нововолинську, Ківерцях, а також у Камінь-Каширському, Ковельському, Локачинському, Ратнівському та Луцькому районах, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Зокрема, близько 02:00 у місті Нововолинську з’їхав у кювет вантажний автомобіль DAF. За допомогою рятувальної та допоміжної техніки було проведено буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.
О 09:50 рятувальники виїжджали для надання допомоги водієві, автомобіль якого опинився у кюветі поблизу села Видричі на автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне.
А в селі Княгининок Луцького району у кюветі опинився автомобіль із 20-тонним вантажем. За допомогою лебідки рятувальники витягнули вантажівку із кювету.
Загалом за добу в області вивільнено із снігових заметів та кюветів 8 одиниць техніки та надано допомогу понад 15 особам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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