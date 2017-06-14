У Ковелі шахрай видурив у дівчини 15 тисяч гривень

У Ковелі місцевий мешканець видурив у 23-річної знайомої ноутбук і понад 5 тисяч гривень.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.Окрім того зловмисник, викрав у потерпілої кредитну картку із якої зняв 2,4 тис. грн. За фактами шахрайств та крадіжки слідчі Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження.У понеділок, 19 березня, до Ковельського відділу поліції надійшла заява від 23-річної місцевої жительки про те, що візуально їй знайомий чоловік, ще в січні під приводом виготовлення документів для виїзду за кордон видурив у неї 5 тис. 250 грн. На початку березня він же шляхом обману, під приводом ремонту заволодів її ноутбуком. Окрім того, чоловік викрав кредитну кратку потерпілої із якої зняв 2,4 тис. грн..Загалом сума збитків становить майже 15 тис. грн.. Ковельські оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції встановили причетність до скоєння цих злочинів 21-річного місцевого мешканця. Хлопець раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України, йдеться про вимагання.Слідчі відкрили кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.