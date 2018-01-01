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Розповіли про погоду на початок квітня

Розповіли про погоду на початок квітня
У перших числах квітня в Україні можливе похолодання.

Зокрема, не виключені сніг і морози, – розповів «Обозревателю» начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.

«Чи можливі на початку квітня морози або сніг? Абсолютно допускаю таке», – каже синоптик. І додав: «Таке вже було в історії України, і не раз».

Відповідаючи на запитання «Обозревателя», чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: «Якщо враховувати народні прикмети про «єврейські кучки» (іудейську Пасху, – ред.), то перед Великоднем завжди холодно».

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Теги: погода, прогноз
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