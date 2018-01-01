Розповіли про погоду на початок квітня





Зокрема, не виключені сніг і морози, – розповів Микола Кульбіда.



«Чи можливі на початку квітня морози або сніг? Абсолютно допускаю таке», – каже синоптик. І додав: «Таке вже було в історії України, і не раз».



Відповідаючи на запитання «Обозревателя», чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: «Якщо враховувати народні прикмети про «єврейські кучки» (іудейську Пасху, – ред.), то перед Великоднем завжди холодно».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У перших числах квітня в Україні можливе похолодання.Зокрема, не виключені сніг і морози, – розповів «Обозревателю» начальник Національного гідрометцентру України«Чи можливі на початку квітня морози або сніг? Абсолютно допускаю таке», – каже синоптик. І додав: «Таке вже було в історії України, і не раз».Відповідаючи на запитання «Обозревателя», чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: «Якщо враховувати народні прикмети про «єврейські кучки», то перед Великоднем завжди холодно».

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