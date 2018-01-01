Розповіли про погоду на початок квітня
Сьогодні, 14:09
У перших числах квітня в Україні можливе похолодання.
Зокрема, не виключені сніг і морози, – розповів «Обозревателю» начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.
«Чи можливі на початку квітня морози або сніг? Абсолютно допускаю таке», – каже синоптик. І додав: «Таке вже було в історії України, і не раз».
Відповідаючи на запитання «Обозревателя», чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: «Якщо враховувати народні прикмети про «єврейські кучки» (іудейську Пасху, – ред.), то перед Великоднем завжди холодно».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зокрема, не виключені сніг і морози, – розповів «Обозревателю» начальник Національного гідрометцентру України Микола Кульбіда.
«Чи можливі на початку квітня морози або сніг? Абсолютно допускаю таке», – каже синоптик. І додав: «Таке вже було в історії України, і не раз».
Відповідаючи на запитання «Обозревателя», чи може похолодання наступити в перші дні квітня, до православного Великодня, яке відзначатимуть 8 квітня, Кульбіда сказав: «Якщо враховувати народні прикмети про «єврейські кучки» (іудейську Пасху, – ред.), то перед Великоднем завжди холодно».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ковельські таксисти просять безкоштовну стоянку
Сьогодні, 14:18
Стало відомо, скільки Волинь заробила на оренді водойм
Сьогодні, 14:15
Розповіли про погоду на початок квітня
Сьогодні, 14:09
Аварія в Луцьку: Mazda наздогнала КІА
Сьогодні, 13:30