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Волинян запрошують на орнітологічну екскурсію до Цуманської пущі

Волинян запрошують на орнітологічну екскурсію до Цуманської пущі
Волинян запрошують на весняну зустріч птахів у Цуманській пущі.

Про це йдеться на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у Facebook.

Екскурсія відбуватиметься 31 березня в форматі походу-обліку.

Маршрут екскурсії пролягатиме вздовж заплави однієї із річок, що протікає територією парку – Путилівки. Виїзд з Луцька на точку старту і від'їзд з точки фінішу - на орендованому автобусі.

"Окрім птахів, поринемо в казковий світ заплави річки Путилівка, побачимо пробудження природи від зимового сну, можливі зустрічі з комахами, земноводними та рептиліями", - йдеться у дописі.

Закінчиться маршрут біля водосховища поблизу села Мочулки, що є найбагатшим за видовим складом місцем колоніального гніздування птахів на території парку.

Протяжність - до 15 км (маршрут може бути збільшено або скорочено в залежності від погоди, присутності птахів, фізичного стану учасників, тощо).

Для доїзду до точки старту та повернення до Луцька буде замовлено бус. Виїзд о 8:00 з Луцька, повернення назад о 18:00. (Час може бути скоригований, прохання стежити за інформацією в події або звертатись за телефоном).

Місце збору буде повідомлено зареєстрованим учасникам.

Для того, щоб прийняти участь у заході, прохання заповнити гугл-форму - тільки таким чином ви реєструєтесь на захід.

https://docs.google.com/forms/d/1WV7YbhHaKpfwas2mBgHYDs2RiaDUcrziMqtBIKDQwFs/edit?usp=sharing

Телефони для довідок:
Олександр Кукшин –096-638-32-75;
Максим Рудік – 050-848-35-99;


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Теги: Цуманська пуща, екскурсія
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