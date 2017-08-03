Волинян запрошують на орнітологічну екскурсію до Цуманської пущі
Сьогодні, 16:07
Волинян запрошують на весняну зустріч птахів у Цуманській пущі.
Про це йдеться на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у Facebook.
Екскурсія відбуватиметься 31 березня в форматі походу-обліку.
Маршрут екскурсії пролягатиме вздовж заплави однієї із річок, що протікає територією парку – Путилівки. Виїзд з Луцька на точку старту і від'їзд з точки фінішу - на орендованому автобусі.
"Окрім птахів, поринемо в казковий світ заплави річки Путилівка, побачимо пробудження природи від зимового сну, можливі зустрічі з комахами, земноводними та рептиліями", - йдеться у дописі.
Закінчиться маршрут біля водосховища поблизу села Мочулки, що є найбагатшим за видовим складом місцем колоніального гніздування птахів на території парку.
Протяжність - до 15 км (маршрут може бути збільшено або скорочено в залежності від погоди, присутності птахів, фізичного стану учасників, тощо).
Для доїзду до точки старту та повернення до Луцька буде замовлено бус. Виїзд о 8:00 з Луцька, повернення назад о 18:00. (Час може бути скоригований, прохання стежити за інформацією в події або звертатись за телефоном).
Місце збору буде повідомлено зареєстрованим учасникам.
Для того, щоб прийняти участь у заході, прохання заповнити гугл-форму - тільки таким чином ви реєструєтесь на захід.
https://docs.google.com/forms/d/1WV7YbhHaKpfwas2mBgHYDs2RiaDUcrziMqtBIKDQwFs/edit?usp=sharing
Телефони для довідок:
Олександр Кукшин –096-638-32-75;
Максим Рудік – 050-848-35-99;
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Про це йдеться на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у Facebook.
Екскурсія відбуватиметься 31 березня в форматі походу-обліку.
Маршрут екскурсії пролягатиме вздовж заплави однієї із річок, що протікає територією парку – Путилівки. Виїзд з Луцька на точку старту і від'їзд з точки фінішу - на орендованому автобусі.
"Окрім птахів, поринемо в казковий світ заплави річки Путилівка, побачимо пробудження природи від зимового сну, можливі зустрічі з комахами, земноводними та рептиліями", - йдеться у дописі.
Закінчиться маршрут біля водосховища поблизу села Мочулки, що є найбагатшим за видовим складом місцем колоніального гніздування птахів на території парку.
Протяжність - до 15 км (маршрут може бути збільшено або скорочено в залежності від погоди, присутності птахів, фізичного стану учасників, тощо).
Для доїзду до точки старту та повернення до Луцька буде замовлено бус. Виїзд о 8:00 з Луцька, повернення назад о 18:00. (Час може бути скоригований, прохання стежити за інформацією в події або звертатись за телефоном).
Місце збору буде повідомлено зареєстрованим учасникам.
Для того, щоб прийняти участь у заході, прохання заповнити гугл-форму - тільки таким чином ви реєструєтесь на захід.
https://docs.google.com/forms/d/1WV7YbhHaKpfwas2mBgHYDs2RiaDUcrziMqtBIKDQwFs/edit?usp=sharing
Телефони для довідок:
Олександр Кукшин –096-638-32-75;
Максим Рудік – 050-848-35-99;
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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