Волинян запрошують на орнітологічну екскурсію до Цуманської пущі





Про це йдеться на сторінці "Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" у



Екскурсія відбуватиметься 31 березня в форматі походу-обліку.



Маршрут екскурсії пролягатиме вздовж заплави однієї із річок, що протікає територією парку – Путилівки. Виїзд з Луцька на точку старту і від'їзд з точки фінішу - на орендованому автобусі.



"Окрім птахів, поринемо в казковий світ заплави річки Путилівка, побачимо пробудження природи від зимового сну, можливі зустрічі з комахами, земноводними та рептиліями", - йдеться у дописі.



Закінчиться маршрут біля водосховища поблизу села Мочулки, що є найбагатшим за видовим складом місцем колоніального гніздування птахів на території парку.



Протяжність - до 15 км (маршрут може бути збільшено або скорочено в залежності від погоди, присутності птахів, фізичного стану учасників, тощо).



Для доїзду до точки старту та повернення до Луцька буде замовлено бус. Виїзд о 8:00 з Луцька, повернення назад о 18:00. (Час може бути скоригований, прохання стежити за інформацією в події або звертатись за телефоном).



Місце збору буде повідомлено зареєстрованим учасникам.



Для того, щоб прийняти участь у заході, прохання заповнити гугл-форму - тільки таким чином ви реєструєтесь на захід.



https://docs.google.com/forms/d/1WV7YbhHaKpfwas2mBgHYDs2RiaDUcrziMqtBIKDQwFs/edit?usp=sharing



Телефони для довідок:

Олександр Кукшин –096-638-32-75;

Максим Рудік – 050-848-35-99;





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