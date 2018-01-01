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На Волині писатимуть пробне ЗНО

На Волині писатимуть пробне ЗНО
19 березня завершилась реєстрація для участі у ЗНО в 2018 році, але внести зміни в реєстраційні дані учасників можна ще до 2 квітня 2018 року.

А 24 березня бажаючі матимуть можливість «випробувати свої сили», взявши участь у пробному ЗНО з української мови та літератури і 31 березня – з інших предметів, - пише «Волинська правда».

Як розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк, для пропуску в пункт пробного ЗНО учасник повинен пред’явити оригінал паспорту чи свідоцтва про народження та запрошення-перепустку. Особливістю тестування у 2018 році полягає у тому, що оцінювання з іноземної мови передбачатиме завдання з аудіювання. Відповідно, до участі в конкурсі до вишів України абітурієнти мають право подавати сертифікати ЗНО 2016, 2017 та 2018 років крім іноземної мови – лише 2018 рік.

Загалом, цьогоріч очікується до 11 тисяч учасників ЗНО ( станом на 20 березня зареєструвалося 10 900 чоловік) – випускників шкіл, студентів ІІ курсів ПТНЗ та вишів І-ІІ рівня акредитації, а також випускників минулих років.

«Я хочу наголосити, що пропуск до пунктів ЗНО триватиме у дні тестування з 10-ї години 15 хвилин до 10.50. Після 10.50 допускатися ніхто не буде, навіть якщо людина оплатила участь у пробному тестуванні. Такі ж правила діятимуть і при, власне, проведенні ЗНО. Отож, наголошуємо на тому, що приходити слід без запізнень. Відповідно, і учасникам ЗНО і батькам варто вивчити маршрути доїзду і подбати про те, щоби без пригод прибути завчасно», – наголосила Лариса Середяк.

До слова, участь у пробному тестуванні платне в вартість послуги становить 132 гривні. До участі у пробному ЗНО зареєструвалися понад 5 тисяч чоловік, тобто поливна від очікуваних учасників цьогорічного ЗНО.

Пункти пробного ЗНО з української мови та літератури 24 березня розташовані у містах Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Горохові, Камінь-Каширському, Ківерцях, Нововолинську, Любомлі, Рожищі, селищах Іваничі, Маневичі, Ратному, Старій Вижівці, Турійську, та у селі Світязь Шацького району.

Пункти пробного ЗНО 31 березня – Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Камінь-Каширський, Маневичі ( іноземні мови – міста Луцьк і Ковель).

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Теги: ЗНО, освіта, пробне ЗНО, ЗНО Волинь
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